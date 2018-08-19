Fenerbahçe'de 2. hafta kabusu

Süper Lig'de dün deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, ligin 2. haftalarında üç puan hasreti çekiyor.

Ligin ilk haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, son 5 sezondur 2. haftalarda galip gelemiyor.

Yönetim ve teknik kadro değişikliğinin ardından, yeni transferleriyle sezona umutla giren sarı-lacivertliler, bu yıl da 2. hafta kabusuna son veremedi.

Geçtiğimiz son 4 sezonda ligin 2. haftalarından 1 puanla ayrılan Fenerbahçe, bu sezon ise 2. haftayı eli boş kapattı.

Geçen sezon aynı haftada Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, 2016-2017'de Kayserispor ile 3-3, 2015-2016'da Çaykur Rizespor ile 1-1 ve 2014-2015'te yine Trabzonspor ile 0-0 berabere kalmıştı.

SON GALİBİYET ŞAMPİYON OLUNAN SEZONDA

Fenerbahçe, ligde en son 2. hafta galibiyetini, şampiyon olduğu son sezonda kazanmıştı.

Ligde 4 yıldır şampiyonluk hasreti çeken sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde mutlu sona ulaşmıştı.

Fenerbahçe, bahsi geçen sezonun 2. hafasında sahasında Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

KALECİ HATALARI CAN YAKIYOR

Fenerbahçe'de son dönemde sezon başlangıçlarında kaleci hatalarıyla kaybedilen puanlar dikkati çekiyor.

Geçtiğimiz sezona, takımın birinci kalecisi Volkan Demirel ile rekabet edeceği düşüncesiyle Carlos Kameni'yi transfer ederek başlayan sarı-lacivertliler, her iki kalecininde ilk haftalarda yediği hatalı gollerle önemli puanlar yitirmişti.

Bahsi geçen sezonda, o zamanki teknik direktör Aykut Kocaman'ın sık sık gündeme getirdiği ilk haftalarda kaleci hatalarıyla kaybedilen puanlar, Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu ile girilen yeni sezona da taşındı.

Fenerbahçe sezona, Volkan Demirel, Carlos Kameni ve Erten Ersu'nun yanına Berke Özer'i de transfer ederek 4 kaleciyle girerken, teknik direktör Phillip Cocu, resmi maçlarda tercihini tecrübeli kaleci Volkan Demirel'den yana kullandı.

2017-2018 sezonunun ilk haftasında Göztepe, ikinci haftasında ise Trabzonspor ile oynanan karşılaşmalarda yediği hataları goller sebebiyle sarı-lacivertli taraftarlarca eleştirilen tecrübeli kaleci, bu yıl da benzer bir performans ortaya koydu.

Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından hataları gündeme gelen Volkan Demirel, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde Benfica ile yapılan karşılaşmada da yediği gol sebebiyle tepki toplamıştı.