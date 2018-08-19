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dönemi sona erdi

Sarı-lacivertliler, kulübü ile 10 milyon Euro’ya el sıkıştı. Hollandalı çalıştırıcı da maç sonu, “Kulüpler anlaştı. aramızdan ayrılacak” dedi

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Giuliano dönemi sona erdi
, geçen sezon Zenit'ten 7 milyon Euro'ya aldığı 'yu takımı 'a gönderiyor. 28 yaşındaki orta sahanın, dün resmi Instagram hesabından Al Nassr takımının iki Brezilyalı oyuncusu Bruno Uvini ve Petros'u takip etmeye başlaması transfer iddialarını güçlendirirken, teknik direktör Phillip Cocu, ayrılığı, "Giuliano ile ilgili kulübümüz, diğer kulüple anlaştı. Giuliano, aramızdan ayrılacak" sözleriyle duyurdu. F.Bahçe ile Al Nassr kulübünün 10 milyon Euro'ya anlaştığı öğrenildi. Sarı-lacivertli takımda 37 maçta forma giyen sambacı, 16 gol atıp 6 asist yaptı.

ÖZSOY: ALANYA BİZE EMRE'Yİ TEKLİF ETTİ
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, G.Saray'a giden Emre Akbaba'da yaşanan süreci anlattı. Özsoy, "Emre bize Alanyaspor Başkanı tarafından teklif edildi. Biz de Comolli ve Cocu'ya sorduktan sonra görüşmeye başladık. Biz transferlerde önce kulüple görüşüyoruz. Ancak rakip takımların Emre ile görüştüğünü öğrenince ilerlemedik. Oyuncu ile Comolli görüştü ve yol kat etmenin anlamı olmayacağını gördük. Bizim oyuncuyla ilgilenmemizin tek nedeni Alanya Başkanı'nın bize önermesiydi" dedi.
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Giuliano dönemi sona erdi
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