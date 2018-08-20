Ali Koç’tan bayram mesajı

Fenerbahçe'de yapılan Kongre sonrası Aziz Yıldırım'dan başkanlık koltuğunu alan Ali Koç, sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yaptığı açıklamayla Türk halkının ve Fenerbahçe camiasının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Yayınlanan mesajda, "Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz bu hassas dönemde, birbirimize karşı duyduğumuz sevgi, saygı ve birliğin güçlendiği; Hep birlikte sağlık, huzur ve Sarı Lacivert başarılar ile dolu bir bayram geçirmemiz dileği ile.Tüm camiamızın ve Türk halkının Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verildi.