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’tan bayram mesajı

Spor Kulübü'nün Başkanı , sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yaptığı açıklamayla birlikte Kurban Bayramı’nı kutladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018 12:50
Ali Koç’tan bayram mesajı

'de yapılan Kongre sonrası 'dan başkanlık koltuğunu alan , sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yaptığı açıklamayla Türk halkının ve Fenerbahçe camiasının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Yayınlanan mesajda, "Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz bu hassas dönemde, birbirimize karşı duyduğumuz sevgi, saygı ve birliğin güçlendiği; Hep birlikte sağlık, huzur ve Sarı Lacivert başarılar ile dolu bir bayram geçirmemiz dileği ile.Tüm camiamızın ve Türk halkının Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verildi.

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Ali Koç’tan bayram mesajı
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