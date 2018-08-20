Galatasaray yoluna kayıpsız devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, Göztepe'yi evinde 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 42. dakikada Henry Onyekuru'dan gelirken sarı kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Galatasaray'da Emre Akbaba, 60. dakikada Sinan Gümüş'ün yerine oyuna girerek sarı kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

GALATASARAY 1-0 GÖZTEPE (MAÇ SONUCU)

42' Henry Onyekuru

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

6. dakikada sol tarafta topla buluşan Yasin'in ceza sahası içerisine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.



19. dakikada sağ taraftan çizgiye inen Belhanda'nın ortasında arka direkte topla buluşan Nagatomo'nun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Göktuğ'da kaldı.



19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Halil Akbunar'ın ortasında ön direkte Yasin Öztekin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.



32. dakikada sol taraftan Nagatomo'nun yerden ortasında kale önünde Eren'in dokunuşunda meşin yuvarlak Göztepe savunmasına çarparak kornere gitti.



40. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından son çizgiye inen Belhanda'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sinan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.





42. dakikada hızlı atağa çıkan Galatasaray'da Fernando'nun pasında kaleci Göktuğ'u önde gören Onyekuru'nun ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

İKİNCİ YARI

47. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu Maicon kullandı. Brezilyalı futbolcunun vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

56. dakikada Nagatomo'nun soldan ortasında Gomis, penaltı noktası civarında topla buluştu. Fransız golcünün altıpas içinde uygun durumda kötü vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

58. dakikada Yasin Öztekin'in soldan kullanılan kornerde, altıpas içindeki Tayfur Bingöl'ün kafayla vurduğu top yerden de sektikten sonra üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Galatasaray savunması tehlikeyi savuşturdu.

64. dakikada Mariano'nun sağdan ortasında savunma arkasına sarkan Gomis meşin yuvarlağa dokunamadı ancak kaleye yönelen topu kaleci Mehmet Göktüğ Bakırbaş güçlükle kornere çeldi.

69. dakikada ceza sahası sağ köşesinin hemen dışında kazanılan faulü kullanan Emre Akbaba'nın şutunda, kaleci Mehmet Göktüğ Bakırbaş meşin yuvarlağı güçlükle çeldi ve Göztepe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

74. dakikada Tayfur Bingöl'ün sağdan ortasında, arka direkte uygun durumdaki Halil Akbunar kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

89. dakikada Onyekuru'nun soldan ortasında ön direğe hareketlenen Emre Akbaba'nın topukla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mehmet Göktüğ Bakırbaş'ta kaldı.

Müsabaka Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Nagatomo, Donk (Dk. 72 Selçuk İnan), Fernando, Sinan Gümüş (Dk. 61 Emre Akbaba), Belhanda, Onyekuru, Eren Derdiyok (Dk. 46 Gomis)

GÖZTEPE: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Gassama, Reis, Titi, Traore, Alpaslan Öztürk, Borges, Tayfur Bingöl (Dk. 89 Berkan Emir), Halil Akbunar (Dk. 83 Ngando), Yasin Öztekin (Dk. 73 Gouffran), Deniz Kadah

GOL: Dk. 42 Onyekuru (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 33 Yasin Öztekin, Dk. 90+1 Traore (Göztepe), Dk. 60 Belhanda, Dk. 61 Mariano, Dk. 70 Donk, Dk. 72 Nagatomo (Galatasaray)