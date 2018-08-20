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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , BB Erzurumspor'da forma giyen orta saha oyuncusu ’i kadrosuna kattı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2018 11:52
Gökhan Karadeniz Hatayspor'da

, 2010 yılında renkleri altında profesyonelliğe ilk adımı attıktan sonra Süper Lig takımlarının formasını giyen ile anlaştı.
spor Kulübü yöneticilerinden Aydın Toksöz, 28 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Bizde profesyonelliğe ilk adımı attı. Şu anda kendisi 4 şampiyonluk yaşadığı takımlardan sonra inşallah Hatayspor'da da başarılı bir sezon geAntalya. Kendisine bizim için bir bayram hediyesi, inşallah önümüzdeki maçlarda forma giyecek" dedi.

Elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade eden Gökhan Karadeniz ise bildiği ve tanıdığı güzel bir camiaya geldiğini söyledi. Gökhan Karadeniz, "İnşallah Allah utandırmaz, güzel günler geçiririz burada. Elimden gelenin en iyisini yapacağım inşallah" dedi.

Orta saha ve forvet arkasında görev yapan Gökhan Karadeniz sırasıyla; Hatayspor, Karacabey Belediyespor, Aydınspor 1923, Altınordu, Trabzonspor, Antalyaspor, Göztepe, Bandırmaspor ve BB Erzurumspor formalarını giydi.

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