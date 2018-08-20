Operasyon sinyali

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
maçın ardından, kadroda önemli değişiklikler olabileceğinin sinyalini verdi: "İki tarafın da eksikleri vardı. Oyunu ileriye taşıyamadığımız zaman sıkıntı yaşayacağız, bu herkes için geçerli. İlk maçlarda 3 puanlar çok çok önemli. 2. golü bulabilsek çok daha farklı olabilirdi. Bazı oyuncularımızın değerlendirmesini tekrar yapacağız. GİTMEK İSTEYENİN 10 GÜNÜ VAR
Herkes emin olabilir. Birkaç eksiğimiz bulunuyor. Eksikleri net söyledim. Merkez atak oyuncusunda ısrarlıyım. Yuto'nun arkasına sol bek şart. Bir de stoper... Gitmek isteyen arkadaşlarımız var. Onlar için de 10 günlük süre var."