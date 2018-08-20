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ekibi , bonservisi elinde bulunan eski oyuncusu 'yla 1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 20.8.2018 18:50 Güncelleme Tarihi: 20.8.2018 18:55
Zeki Yavru Trabzonspor'da

, bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki eski oyuncusu ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. 2012 ila 2017 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Zeki'nin maç başına 40 bin TL ücret alacağı açıklandı.

Bordo mavili kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Zeki Yavru ile Kulübümüz arasında, 40.000.-TL Maç Başı Ücretli bir yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre futbolcuya;

* Maça ilk 11'de başlaması durumunda maç başı ücretinin tamamı,
* Maça sonradan girmesi durumunda maç başı ücretinin %75'i,
* Maç kadrosunda yer alıp, süre almaması durumunda ise maç başı ücretinin %50'si oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,"

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Zeki Yavru Trabzonspor'da
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