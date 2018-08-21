Zeki Yavru ile yeniden!

Trabzonspor
dün akşam KAP'a yaptığı bildirimle Zeki ile bir yıllık anlaşıldığını açıkladı. Trabzonspor alt yapısından yetiştikten sonra Gençlerbirliği'ne giden 26 yaşındaki futbolcunun sözleşme şartları şu şekilde belirlendi:
İlk 11'de başladığı karşılaşmalarda 40 bin TL kazanacak.
Müsabakalara sonradan girmesi durumunda 30 bin TL alacak.
Maç kadrosunda yer alıp oynamazsa Zeki'ye 20 bin TL ödenecek. DJİLOBODJİ İÇİN GERİ SAYIM
Trabzonspor ayrılma ihtimali bulunan stoper Mustafa Akbaş'ın yerine Papy Djilobodji için temaslara başladı. Sunderland'den istenen yanıt alınamasa da oyuncu ve menajeri ile anlaşmaya varıldı. Kulübün ikna edilmesi için çalışmalar sürüyor.