Benim hesabım borcu sıfırlamaktı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım seçim öncesi yapılan konuşmalarda Ali Koç'la arasında yaşanan '150 milyon Euro mu, 150 milyon TL mi' polemiğine açıklık getirdi. Yıldırım, "Benim hesabım şuydu; 150 milyon ben vereyim, 150 milyon sen ver, beraber kulübü borçtan kurtaralım. Kulübün 300 milyon Euro'ya yakın, bina ve arsa olarak, gayrimenkul değeri var. Onu da değerlendirelim borcu sıfırlayalım' anlamında bir konuşma yaptım. Çağrım da oydu" dedi.

"VEFA KÜÇÜK BEY'E KIRGINIM"

Eski Başkan, "Ali Koç'a bir kırgınlığınız var mı?" sorusuna, "Benim için bitmiştir. Takılacak bir konum yok. Ama kongrede yapmış olduğu konuşmalar yanlıştı. Onlara tarih ve Fenerbahçe camiası, zamanı ve yeri geldiğinde cevap verecektir. Beklentim Fenerbahçe'ye hizmet etmeleri, Fenerbahçe'yi bizden iyi noktalara getirmeleri. Ama Vefa Bey'e (Küçük) bir şey söyleyeyim. Üniversite için tüm projeyi Vefa Bey yürüttü. Tamamen dışarı çekilmiş hiçbir şey söylemeyecek pozisyonda olması beni üzüyor. İnsanların her türlü şartta yaptıkları doğruysa buna sahip çıkması gerek" cevabını verdi.

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR

AZIZ Yıldırım, adının bir tesise verilmesini isteyip istemediğine dair soruyu şöyle yanıtladı: "Hayır hiç istemedim, yine de istemiyorum. O tesislerin hepsi birer hizmetti. Ben ihale yapılırken 400 milyon dolardan aşağı inmeyecek dediğimde bazıları bana, 'Sen parayı çakıl taşı mı zannediyorsun?' diye sordular. 450 milyon dolara çıktı. Bundan sonraki rayiç hep böyle katlayarak gidecektir. Amatör branşlardaki vergi düzenlemesi bir devrimdir. Herkes Cumhurbaşkanına, kanuna imza atan tüm milletvekillerine teşekkür etsin."

3 TEMMUZ HALKI BİLİÇLENDİRDİ

"Fenerbahçe'de geçirdiğiniz 20 yıl size neler kattı?" sorusuna Aziz Yıldırım şu cevabı verdi: "Bu kulüp için 'gık' demeden bir sene hapis yattım. Bunun değerini herkes iyi bilsin. Ama 20 yıl size neler kattı derseniz, çocuklarıma onur ve şeref... 3 Temmuz'un ilk günden itibaren kumpas olduğunu anladım. 15 Temmuz'da ülkede yaşanan hadiselerin bir nevi tepkisini 3 Temmuz yarattı. Yani 3 Temmuz'daki insanların sokağa dökülmesi, bilinçlenmesi 15 Temmuz'da, Sayın Cumhurbaşkanının insanları sokağa davet etmesi ile de o insanlar o tecrübe ile gördükleri, yaşadıkları tecrübeyi hayata geçirdiler."