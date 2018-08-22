Sol bek alt ligden!

Nagatomo ile sadece iki yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray alternatif sol bek
arıyor. Listenin ilk sırasında yer alan Aziz Behich için Bursaspor
'dan olumsuz yanıt geldi. Bonservisi elindeki Eren Albayrak gündemden çıkartıldı. Sarı-kırmızılılar bunun üzerine, 1.Lig'de görev yapan genç sol bekleri listesine aldı. Altınordu'dan Yusuf Acer
ve Boluspor'dan Umut Meras'ın
kulüpleri ile sadece bir yıl sözleşmeleri kaldı. Yusuf-Umut ikilisinden biri ile yedek sol bek takviyesinin gerçekleşmesi bekleniyor.