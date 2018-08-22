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Sol bek alt ligden!

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Sol bek alt ligden!
Nagatomo ile sadece iki yıllık sözleşme imzalayan alternatif sol bek arıyor. Listenin ilk sırasında yer alan Aziz Behich için 'dan olumsuz yanıt geldi. Bonservisi elindeki Eren Albayrak gündemden çıkartıldı. Sarı-kırmızılılar bunun üzerine, 1.Lig'de görev yapan genç sol bekleri listesine aldı. Altınordu'dan Yusuf Acer ve Boluspor'dan Umut Meras'ın kulüpleri ile sadece bir yıl sözleşmeleri kaldı. Yusuf-Umut ikilisinden biri ile yedek sol bek takviyesinin gerçekleşmesi bekleniyor.
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Sol bek alt ligden!
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