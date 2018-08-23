En iyisini yapacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Partizan sınavını değerlendirdiği basın toplantısında "Galip gelmek istiyoruz" dedi. İşte Güneş'in o açıklamaları:

Partizan, Linz'den daha iyi takım. Kalitesi ve markası olan bir takım. Hocaları da iyi hoca, hücumda da zenginlik katabilen oyuncuları var.

Negredo cezalı, Lens ve Babel ise sakat olduğu için yok. Eksiklerimize rağmen takım kadromuz oynamaya müsait. İdeal 11 ile çıkacağız.

Futbol adına en güzel şeyi yapıp, izleyenlerin de futbol keyfi almasını sağlayıp, buradan en iyi sonuçla ayrılacağız.

Biz Sırbistan'ı tanıyoruz, Sırbistan bizi daha fazla tanıyor. Çok konuda birbirimize yakınız. Hocaları Mirkovic de Türkiye'yi biliyor. Dolayısıyla bir bilinmemezlik yok. Sadece oyuncuların göstereceği verim çok önemli.

Tosic'in Beşiktaş'ı destekleyeceğini ben de duydum. Biz çok iç içe olduk. Vatanı burası, ama uzun yıllar Türkiye'de kaldı. Beşiktaş'ta olduğu dönemde bir aile de orada edindi. Belki de çok başarılı olduğu için bana hoca değil, baba diyordu.

KARTAL AVANTAJ PEŞİNDE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında bu akşam Partizan'la depasmanda karşılaşacak. Siyahbeyazlılar, 21.30'da başlayacak mücadeleden iyi bir skorla ayrılarak rövanş için avantaj elde etmeyi hedefliyor.

YAYINCI YINE BELLI DEĞIL!

TRT'NIN son anda devreye girerek, LASK Linz-Beşiktaş maçını canlı yayınlamasının ardından, benzer olaylar bugünkü Partizan karşılaşması öncesinde de yaşanıyor. Yayıncı kuruluşun istediği yüksek rakam nedeniyle şu ana kadar hiçbir Türk televizyonu Belgrad'daki maçın yayını için anlaşma sağlayamadı. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Bu arada D Smart'ın UEFA Avrupa Ligi'nde sadece Türkiye'de oynanan iç saha maçlarının yayın hakkına sahip olduğu belirtildi.

İKİ UCU KESKİN BIÇAK

Partizan iç saha maçlarını çok ateşli bir taraftar önünde oynuyor. Ancak olay çıkarma potansiyeline de sahip olan Sırp taraftarlar, kulüplerinin ceza alması açısından büyük risk taşıyor?.

METİN TEKİN 3 SORU 3 CEVAP



1- Beşiktaş, bugün Partizan karşısında nasıl bir oyun anlayışıyla sahada olmalı?



Şenol Hoca ve ekibi tabii ki oyun anlayışı olarak planlarını yapmıştır. Ama şunu belirtmeliyiz ki deplasmanda olduğunuz gerçeği kesinlikle unutulmamalı. Geçen tura baktığımız zaman Linz seviyesindeki bir takıma karşı bile dış sahada zorlanan ve son anda elenmekten kurtulan bir takım izledik. Siyah-beyazlılar, birçok kritere göre LASK Linz'den daha iyi olmasına rağmen turun son anda geçildiği gerçeğiyle yüz yüzeyiz. Bu sezon için Beşiktaş'ın deplasman performansı pek iyi değil. Beşiktaş'ın Partizan'dan daha güçlü bir kadrosu olmasına rağmen iki maçlık bir eleme olduğunu düşünürsek deplasman mantığı kesinlikle sahaya yansıtılmalı.

2- Son iki maçta attığı gollerle takımını ipten alan Negredo cezalı olduğu için forma giyemeyecek. İspanyol yıldızın yerine kim tercih edilmeli?



Alvaro Negredo, Şenol hocanın planlarında olmamasına rağmen son iki maçta sahne aldı ve takımı için kurtarıcı oldu. Güneş'in, 'Benim ilk santrforum Larin' dediği yerde 'Negredo yok, Beşiktaş ne yapacak?' demek doğru olmaz. Sonuçta Larin'e sahip ve ne yapacağını hep birlikte izleyeceğiz.

3- Beşiktaş'ta 10 numara problemi olduğu son Erzurum maçında da ortaya çıktı. Partizan'a karşı nasıl bir çözüm üretilebilir?

10 MADDEDE PARTİZAN

Talisca gittikten sonra eldeki kadro itibariyle o bölgede Oğuzhan denendi. Ama arkası dönük Oğuzhan'ın çok fazla verim sağlayamadığı net şekilde görüldü. Oğuzhan'ın o bölgede verimliliği yok ama bu, orta sahada ona ihtiyaç olmadığı anlamına da gelmiyor. Bana göre Partizan deplasmanında o bölge Tolgay ya da orta saha tipli bir oyuncu ile doldurulabilir. Ancak ileriye dönük olarak bakarsak Beşiktaş, hedeflediği yolda ilerlemek istiyorsa mutlaka 10 numara transferi yapmalı.

1- Beşiktaş'a gelinceye kadar 10 resmi maça çıkan Partizan, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken sadece 1 defa mağlup oldu. Sırp ekibi, maç eksiği olmadan Beşiktaş karşısında olacak

2- Sahaya çıktığı 10 maçta 15 gol atan Partizan, hücumda tam anlamıyla kendisini gösteremezken, kalesinde gördüğü 5 gol ile savunmada "Hazırım" mesajı verdi

3- Partizan'ı bir dönem Fenerbahçe ve Kocaelispor formaları giyen Zoran Mirkovic çalıştırıyor. 46 yaşındaki teknik adam, 18 gündür takımın başında.

4- Sezon öncesinde 9 yeni transfer yapan Sırp ekibi kadrosundan ise 7 oyuncu göndererek köklü bir değişime imza attı.

5- Transfer döneminde Sasa Zdjelar'a 500 bin, Nemanja Nikolic'e 350 bin, Zakoric'e 150 bin Euro ödeyen Partizan, Gençlerbirliği'nden Scekic için de kasasından 100 bin Euro çıkardı.

6- Maçlarını 32 bin 710 kapasiteli Partizan Stadyumu'nda oynayan Sırp ekibi, sıkı bir taraftara sahip. Neredeyse tüm maçları kapalı gişe.

7- Sırbistan'ın en köklü ekiplerinden olan Partizan, kadrosunda Sırbistan Milli Takımı'nda yer alan 9 futbolcu bulunduruyor.

8- Partizan, 10 kez Sırbistan Ligi şampiyonu olurken, 6 kez de Sırbistan Ligi Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

9- Tam bir penaltı ustası olan Partizan takımı son üç sezonda kullandığı 33 penaltının 30'unu gole çevirirken, sadece 3 penaltıyı ağlarla buluşturamadı.

10- Daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı tarihinde 6 maça çıkan Partizan sadece Fenerbahçe'ye karşı 1 beraberlik alırken, 5 maçta ise yenilgi gördü. Sırp ekibi, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp, 14 gol yedi.

Zoran Mirkovic: 'Nasıl cevap vermemiz gerektiğini biliyoruz



Partizan Teknik Direktörü Zoran Mirkovic, Beşiktaş karşısında tur için umutlu olduklarını söyledi. Yıldız futbolculardan kurulu bir rakiple oynayacaklarını belirten Mirkovic, "Beşiktaş'ın büyük bir takım olduğunun farkındayız. Kesinlikle kolay değil ancak biz vazgeçmeyeceğiz ve yılmayacağız. Beşiktaş'a nasıl cevap vermemiz gerektiğini biliyoruz" dedi. Bugünkü maçın son olmadığına işaret eden Mirkovic, rakiplerinden korkmadığını da sözlerine ekledi.

GÖKHAN TÖRE GÖREVE

Beşiktaş, Partizan maçı öncesi eksikler nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Alvaro Negredo ile sakatlıkları bulunan Ryan Babel ve Jeremain Lens, Belgrad kafilesinde yer almadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in eksiklerin çokluğundan dolayı Gökhan Töre'ye bu sezon ilk kez 11'de görev vermesi bekleniyor. Yıldız futbolcu, yeni sezonda sadece Beşiktaş'ın B36 Torshavn'ı 6-0 yendiği ikinci karşılaşmanın son 29 dakikasında oyuna girerek görev yapmış ve mücadeleyi 1 asistle tamamlamıştı.