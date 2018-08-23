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Kartal’a ‘Burak’ mesajı

Başkanı , 'a bu kez sert çıktı: "Eğer ben bir oyuncuyu kadroma katmak istiyorsam hiçbir yetkisi olmayan insanla irtibata geçmem. için düşüncesi ciddi olan önce kulübe teklif yapar"

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018
Kartal’a ‘Burak’ mesajı
'da dün gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan başkan 'nun gündeminde vardı. 'ın istediği golcü futbolcu için kendilerine resmi bir teklif gelmediğini ısrarla vurgulayan Başkan, "Ben bir oyuncuyu istiyorsam yetkisi olmayan insanla irtibata geçmem. Burak'ı isteyen önce kulübe gelir. Düşüncesi ciddi olan insan Trabzonspor ile irtibata geçer" dedi. Ağaoğlu, 'nun transferi ile ilgili gelen eleştirilere de cevap vererek, "Bir oyuncu eğer, 'Ben oynamazsam para almam' diyorsa bunu iyi değerlendirmek lazım. Birbirimizi sevmezsek dışardakiler mutlu oluyor. Kimse ile kan davamız yok. Bizim yapımız bu" diye konuştu.

SOSA'YA 5 TL BAYRAM HARÇLIĞI
Trabzonspor camiası dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya gelerek bayramlaştı. Bordo-mavili futbolcuların neredeyse tam kadro hazır bulunduğu törende Arjantinli yıldız ile Başkan Ahmet Ağaoğlu arasında güldüren anlar yaşandı. Ağaoğlu'nun elini öpen Sosa, 5 TL bayram harçlığını kaptı. Oldukça keyifli olan tecrübeli futbolcu, aldığı parayı arkadaşlarına göstermeyi de ihmal etmedi.

?KARAMAN'IN GOLCÜ İKİLEMİ!
Ligde oynayacağı A.Gücü maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör , 3-1 kazanılan Sivasspor karşılaşmasının kadrosunda mini bir revizyona gitmeyi düşünüyor. Burak Yılmaz'ı 11'e almayı isteyen Karaman, son maçta 2 gol atan Rodallega'yı kesip kesmemekte ise kararsız kaldı. Diğer bölgelerde bir değişim yapmayacak olan tecrübeli çalıştırıcı, yeni transfer Nwakaeme'yi ise maçın gidişatına göre değerlendirmeyi planlıyor.
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Kartal’a ‘Burak’ mesajı
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