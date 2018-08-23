Kartal’a ‘Burak’ mesajı

Trabzonspor
'da dün gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan başkan Ahmet Ağaoğlu
'nun gündeminde Burak Yılmaz
vardı. Beşiktaş
'ın istediği golcü futbolcu için kendilerine resmi bir teklif gelmediğini ısrarla vurgulayan Başkan, "Ben bir oyuncuyu istiyorsam yetkisi olmayan insanla irtibata geçmem. Burak'ı isteyen önce kulübe gelir. Düşüncesi ciddi olan insan Trabzonspor ile irtibata geçer
" dedi. Ağaoğlu, Zeki Yavru
'nun transferi ile ilgili gelen eleştirilere de cevap vererek, "Bir oyuncu eğer, 'Ben oynamazsam para almam' diyorsa bunu iyi değerlendirmek lazım. Birbirimizi sevmezsek dışardakiler mutlu oluyor. Kimse ile kan davamız yok. Bizim yapımız bu
" diye konuştu. SOSA'YA 5 TL BAYRAM HARÇLIĞI
Trabzonspor camiası dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya gelerek bayramlaştı. Bordo-mavili futbolcuların neredeyse tam kadro hazır bulunduğu törende Arjantinli yıldız Jose Sosa
ile Başkan Ahmet Ağaoğlu arasında güldüren anlar yaşandı. Ağaoğlu'nun elini öpen Sosa, 5 TL bayram harçlığını kaptı. Oldukça keyifli olan tecrübeli futbolcu, aldığı parayı arkadaşlarına göstermeyi de ihmal etmedi. ?KARAMAN'IN GOLCÜ İKİLEMİ!
Ligde oynayacağı A.Gücü maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman
, 3-1 kazanılan Sivasspor karşılaşmasının kadrosunda mini bir revizyona gitmeyi düşünüyor. Burak Yılmaz'ı 11'e almayı isteyen Karaman, son maçta 2 gol atan Rodallega'yı kesip kesmemekte ise kararsız kaldı. Diğer bölgelerde bir değişim yapmayacak olan tecrübeli çalıştırıcı, yeni transfer Nwakaeme'yi ise maçın gidişatına göre değerlendirmeyi planlıyor.