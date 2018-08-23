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, de Souza'nın ini resmen açıkladı

, de Souza'nın i için ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza'nın Suudi Arabistan Kulübü El Ahli SC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 23.8.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 23.8.2018 10:59
Fenerbahçe, Josef de Souza'nın transferini resmen açıkladı

, Brezilyalı futbolcusu de Souza'nın i için Suudi Arabistan'nın El Ahli takımıyla görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza'nın Suudi Arabistan Kulübü El Ahli SC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

'KULÜP MENFAATLERİ İÇİN'

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Suudi Arabistan kulübü SC tarafından futbolcumuz Josef de Souza için gelen ikinci transfer teklifi kulübümüz tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Kulübümüzün yüksek menfaatleri gereği, futbolcunun transferi konusunda Al Ahli ile görüşmelere başlanmıştır."

Josef de Souza'nın Al Ahli'ye transferi için görüşmelerin yapıldığını dün ilk defa bu tweetle SABAH Spor duyurmuş ve gündem olmuştu

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Fenerbahçe, Josef de Souza'nın transferini resmen açıkladı
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