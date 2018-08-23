Leicester City
Sportif Direktörü Jon Rudkin, transfer
sezonunu değerlendirdi. Çağlar Söyüncü için "Avrupa'nın en iyi 23 yaş altı stoperini transfer ettik"
ifadesini kullanan Rudkin, 2016-17 sezonunda Sporting Lizbon'dan 30 milyon Euro ödeyerek renklerine kattıkları ve Fenerbahçe
'ye kiraladıkları İslam Slimanı içinse ilginç bir itirafta bulundu: "Bizim adımıza bir transfer başarısızlığı. En azından masraflarından kurtulmak adına kiralamak iyi seçenek gibi duruyordu."
Cezayirli golcünün 4 milyon 250 bin Euro'luk maaşını ödeyecek olan F.Bahçe, kulübüne de 1.5 milyon Euro verdi.