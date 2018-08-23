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başarısızlığı

Slimani’yi F.Bahçe’ye kiralayan ’den öz eleştiri: “Bizim adımıza bu bir başarısızlığıdır”

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Transfer başarısızlığı
Sportif Direktörü Jon Rudkin, sezonunu değerlendirdi. Çağlar Söyüncü için "Avrupa'nın en iyi 23 yaş altı stoperini transfer ettik" ifadesini kullanan Rudkin, 2016-17 sezonunda Sporting Lizbon'dan 30 milyon Euro ödeyerek renklerine kattıkları ve 'ye kiraladıkları İslam Slimanı içinse ilginç bir itirafta bulundu: "Bizim adımıza bir transfer başarısızlığı. En azından masraflarından kurtulmak adına kiralamak iyi seçenek gibi duruyordu." Cezayirli golcünün 4 milyon 250 bin Euro'luk maaşını ödeyecek olan F.Bahçe, kulübüne de 1.5 milyon Euro verdi.
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Transfer başarısızlığı
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