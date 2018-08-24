‘Satmıyoruz’ dediler 2 saat sonra verdiler

Fenerbahçe, dün sabah saatlerinde yaptığı KAP bildirimiyle Josef de Souza'nın Suudi Arabistan'ın Al Ahli kulübüne transferi için görüşmelere başladığını resmen duyurdu. Fenerbahçe, 2015'te 8 milyon Euro bonservisle aldığı Souza'yı 12 milyon Euro'ya satarak önemli bir gelir elde etti. Önceki akşam resmi siteden yapılan "Souza'yı satma planımız yok" açıklamasının ardından sabah gelen KAP bildirimi herkesi şaşırtırken, transferin yapılan açıklamadan 2 saat sonra noktalandığı öğrenildi.

BREZİLYALI MAAŞINI İKİYE KATLADI

İlk etapta Souza için 8 milyon Euro öneren Al Ahli'nin pazarlıklar sonrası bedeli 12 milyon Euro'ya çıkardığı ve Fenerbahçe'nin bu teklife 'evet' dediği bildirildi. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Souza'nın 2.5 milyon Euro olan maaşını ikiye katladığı, Al Ahli'den yıllık 5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. Gelecek sezon bedelsiz olarak istediği takıma gidebilecek olan Souza, bu transferle takıma 12 milyon Euro kazandırarak gitti. Josef, Fenerbahçe taraftarına veda ederken, "Bu takım için hep en iyisini yapmak için çalıştım. Beni iyi hatırlayın, siz benim her zaman kalbimde olacaksınız" dedi.

SAMBA BİTTİ

Fernandao, Giuliano ve son olarak Josef de Souza'nın satılmasıyla, Fenerbahçe'nin kadrosunda Brezilyalı oyuncu kalmadı. Tam 18 yıl sonra sarı-lacivertli takım sambacısız kaldı.

2015 yılında F.Bahçe'nin o zamanki Sportif Direktörü Terraneo, Josef transferiyle eleştirilmiş, 8 milyon Euro'luk bonservis ücreti tepki çekmişti. İtalyan spor adamı ise eleştiriler için "Fenerbahçe bu transferden kâr edecek" yorumunu yapmıştı.

191

Süper Lig'e adımını attığı 2015-16 sezonu başından bu yana Josef de Souza'dan daha fazla top kapan (191) oyuncu yok.

GÜNÜN SORUSU: F.Bahçe'nin en başarılı isimlerinden biri olan Josef'in şok satışını nasıl değerlendirirsiniz?

Ömer Üründül - Baştan sona yanlış transfer!

F.Bahçe'de transfer yanlışları tüm hızıyla sürüyor. Önce Fernandao ucuz fiyata bırakılıp Benfica maçına santrforsuz çıkıldı. Ondan sonra Slimani takviyesi yapıldı. Kaliteli bir santrfor, orta saha, sol bek ve stoper ihtiyacı varken bu sefer, ikinci santrfor alındı. Şimdi de takımın en istikrarlı, hem de fizik gücü yüksek, en devamlı oyuncusu Souza bırakıldı. Bana göre her şey yanlış.

Murat Özbostan - Takımın omurgası darmadağın oldu?

F.Bahçe'de bir muhabir sokağa çıkıp sarı-lacivertli taraftarlara "2 oyuncu kalacak, kim olsun?" dediklerinde büyük bir çoğunluk iki Brezilyalının ismini verir, 'gerisi gitsin' derdi. Gelin görün ki önce Giuliano ardından de Souza gitti. Öncesinde de bir başka Brezilyalı Fernandao gitmişti. Bu bir takımın omurgasında 3 önemli mevki demek. Bonservis rakamı cazip olabilir ama taşlarıyla bu kadar oynanmış bir F.Bahçe üstelik başında yeni bir teknik adam varken, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi kurt hocalara sahip ezeli rakipleriyle nasıl yarışacak. Bekleyip göreceğiz!..

Ahmet Çakar - F.Bahçe yönetimi doğru olanı yaptı

Souza'nın 12.5 milyon Euro'ya Arabistan'a satılmış olması gerçek bir transfer zaferidir. Türkiye'de oynayan yerli- yabancı hangi oyuncuya 12 milyon Euro verilirse satılmaması enayiliktir. Üstelik Souza iyi bir futbolcu. Azıyla- çoğuyla F.Bahçe'ye hizmetleri oldu. Ama Souza gittiğinde F.Bahçe biter ya da önemli güç kaybeder diye düşünenler 12 milyon Euro'luk katkıyla kıyasladıklarında sanırım pişman olmayacaklardır. Bana göre F.Bahçe yönetimi doğru olanı fevkâlade bir şekilde yaptı.

Gürcan Bilgiç - Bu transferin adı ticari başarıdır

Teknik açıdan baktığınızda kesinlikle gönderilmesi yanlış. Ama sözleşmesinin bitimine bir sene kalmışken, 29 yaşındaki bir oyuncuyu 12 milyon Euro gibi bir bedelle elden çıkarmak ticari başarı. Geçen sezon istikrarda Josef'in önemli bir rolü vardı. Cocu da bunu fark etti. Ama günün maddi şartlarında bazen bu tip kararlar almak mecburi oluyor. Geçen sene ocak ayında Galatasaray'ın Ndiaye'yi satması gibi.

İskender Günen - Yeri dolmazsa çok baş ağrıtır



Fenerbahçe, transfer yapabilmek adına ihtiyacı olmasına rağmen Giuliano ve Souza'yı elden çıkardı diye düşünüyorum.Transferin bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe mutlaka takviye yapacaktır. Özellikle orta alan ve forvette mutlak gerekli ve yeterli oyuncuların kadroya katılması zorunluluktur. Eğer bu oyuncuların yeri doldurulamazsa Süper Lig'de başı ağrıyan takımlardan birisi Fenerbahçe olur.