Şenol Güneş 7 resmi maçta 22 farklı futbolcuya şans verdi

Bazı oyuncuların Dünya Kupası'nda yer almaları nedeniyle takıma geç katılmaları, sakatlıklar, Negredo'nun Avrupa'da cezalı duruma düşmesi ve yoğun maç programı Beşiktaş
'ın geride kalan maçlarda sahada ideal 11'i ile mücadele etmesini engelledi. Teknik direktör Şenol Güneş
, sahaya çıktıkları 7 karşılaşmada 22 farklı oyuncuya şans tanıdı. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa ve ligde son 15 günde 5 maç oynarken, Güneş'in ilk 11'de vazgeçmediği üç isim Tolga Zengin
, Pepe
ve Medel
oldu. Tecrübeli hocayı en fazla zorlayan bölgelerin başında savunma geldi. NECİP UYSAL, ÜÇ FARKLI MEVKİDE GÖREV YAPTI
Güneş, Pepe'nin yanında önce Necip Uysal'a ardından Enzo Roco'ya, BB Erzurumspor ve Partizan mücadelelerinde ise Domagoj Vida'ya görev verdi. Necip, iç sahadaki Linz ve Akhisar karşılaşmalarında stoperde oynarken, Erzurum deplasmanında ön liberoda, Partizan deplasmanında da orta sahanın merkezinde boy gösterdi.
Son beş maçlık periyotta Adriano sağ ve sol bekte; Caner Erkin, sol bek ve sol açıkta; Jeremain Lens ve Ricardo Quaresma sağ açıkta görev yapan isimler oldu. Forvette Cyle Larin 4, Alvaro Negredo da 1 kez 11'de şans buldu.
İDEAL BEŞİKTAŞ ÇOK YAKINDA...
Partizan maçında gösterdikleri mücadele nedeniyle oyuncularına teşekkür eden Şenol Güneş, "Zor koşullarda 3 deplasmana çıktık. İdeal bir oyun tarzına geçmemiz biraz zaman alacak. 5-6 hafta sonra takım çizgisine girecektir. İki lig maçını ve Partizan maçını kazanırsak iyi bir ivme yakalarız" dedi. 19815 KİLOMETRE YOL YAPTILAR!
Şenol Güneş, Partizan maçı sonrası yoğun tempo ve yorgunluktan yakınırken Beşiktaş'ın kat ettiği mesafe tecrübeli hocanın haklılığını bir kez daha ortaya koydu. Sezon öncesi Slovakya sonra da Avusturya'da kamp gerçekleştiren, ardından Avrupa'da 5, ligde ise 2 maç oynayan Beşiktaş, toplamda 19815 kilometre yolculuk yaptı. BİR GÖRÜŞ - METİN TEKİN
Dört ve beşinci haftada netleşir
Şenol hocanın sadece Tolga, Medel ve Pepe'yi değiştirmemesini kendisinin bir seçimi olarak düşünmüyorum. Sezon başı transfer döneminin arayışı içinde çok fazla oyuncu kullanılması ile açıklanabilir. Bunun gayet doğal olduğunu düşünüyorum.
Orta sahadaki arayış, santrforda kimin birinci olarak oynayacağı ve kenardaki oyuncuların kullanımının hocayı böyle farklı kadrolara götürdüğünü düşünüyorum. Kendisi ifade ediyor zaten. Şenol hoca, 4. ve 5. hafta netleşen bir Beşiktaş 11'i ortaya çıkaracaktır.
Önemli olan 31 Ağustos'a kadar siyah-beyazlı takımdan kimlerin gelip gideceğidir.