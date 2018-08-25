Terim çok istiyor şartlar zorluyor

Gomis'i Al Hilal'e 6 milyon Euro'ya satan Galatasaray forvet transferi için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı kulübün gündeminde 4 isim yer alıyor: TJ Quanjian'dan ayrılma kararı alan Fransız golcü Anthony Modeste, Arsenal'de şans bulamayan İngiliz yıldız Danny Welbeck, Everton'da yedek olan Oumar Niasse ve Liverpool'un kadrosunda düşünmediği Belçikalı Divock Origi. Bu oyuncular arasında teknik direktör Fatih Terim'in en çok istediği isim ise Modeste… Kulübü Tianjin Quanjian'ı FIFA'ya şikayet eden 30 yaşındaki golcü, ideal bir 9 numara olarak İmparator'un kriterine tam anlamıyla uyuyor. Ancak Modeste transferi kolay gözükmüyor. İşte Galatasaray'ı bekleyen zorluklar:

3 MİLYON EURO İMZA PARASI İSTİYOR



Transferi halinde hem oyuncu hem de Galatasaray, TJ Quanjian ile FIFA'lık olabilir.



Modeste de Gomis gibi yüksek ma- liyetli bir isim! 3 sezonluk sözleşme şartlarında minimum 3.5 milyon Euro yıllık garanti ücret ve 3 milyon Euro'ya yakın imza parası talebi söz konusu.



Eski kulübü Köln de Modeste'yi geri istiyor.



Modeste'yi 30 milyon Euro'ya Çin'e götüren isim Gomis'in menajerliğini yapan Mendy kardeşler! Mendy kardeşlerin Gomis'in ayrılık sürecinde sarı-kırmızılı yönetimle arası açıldı.

DROGBA TAKTİĞİ!

Anthony Modeste-Galatasaray flörtü, Çin basınının da gündeminde… Sarı-kırmızılıların, tecrübeli futbolcunun transferinde 'Drogba taktiğini' kullanacağı belirtildi. Aslan, daha önce Shanghai Shenhua'yı FIFA'ya şikayet ederek ayrılan Didier Drogba'yı da 'geçici lisans' alarak kadrosuna katmıştı. Modeste için de aynı stratejinin deneneceği kaydedildi.

İSPANYOL LLORENTE ASLAN'A ÖNERİLDİ



Galatasaray'a menajerler jet hızıyla forvet önermeye başladı. Bu isimlerden en dikkat çekeni İspanyol yıldız Fernando Llorente. Tottenham'da şans bulamayan Llorente, sarı-kırmızılı kulübe teklif edildi. 33 yaşında 1.93'lük İspanyol kule için Galatasaray'ın cevabı bekleniyor.

GOMİS VEDA ETTİ

Galatasaray'ın Al Hilal'e sattığı Gomis dünkü idman öncesinde Terim ve arkadaşları ile vedalaştı.

NDİAYE BUGÜN İSTANBUL'DA

Galatasaraylı taraftarların transferini heyecanla beklediği Badou Ndiaye'de mutlu sona ulaşıldı. Menajer sorununu ortadan kaldıran sarı-kırmızılılar, 1 yıllığına kiraladığı futbolcuyu imza için bugün İstanbul'a getiriyor. G.Saray, geçen sezon devre arasında 16 milyon Euro'ya Stoke City'ye sattığı Senegalli orta saha oyuncusu için kiralama bedeli ödemeyecek, sadece 3 milyon Euro'luk maaşını karşılayacak. Yarın takımla idmana çıkması beklenen 27 yaşındaki futbolcunun Alanya maçının kadrosuna alınabileceği öğrenildi.