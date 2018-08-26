Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kupa beyleri

Kupa beyleri

Beşiktaş'ın yıldızları, kariyerlerindeki başarılarıyla göz kamaştırıyor. Pepe 3, Adriano 2, Quaresma da 1 kez Devler Ligi şampiyonluğu yaşadı. Medel iki defa Copa Amerika'yı kaldırırken Pepe ve Negredo Avrupa şampiyonluğu gördü

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Kupa beyleri
Son üç yılda 2 kez lig şampiyonu olan ve geçen sezon Devler Ligi'nde son 16'ya kalarak büyük sükse yapan Beşiktaş'ın futbolcuları da başarılı kariyerleriyle dikkat çekiyor. 7 siyah-beyazlı oyuncudan 5'i büyük organizasyonlarda takımlarıyla birincilik kürsüsüne çıkarken, 2'si ise final oynadı.

İŞTE KARTAL'IN KARİZMATİK YILDIZLARI
PEPE: 3 Şampiyonlar Ligi ve EURO 2016 şampiyonluğu
ADRIANO: 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
QUARESMA: 1 Şampiyonlar Ligi ve Euro 2016 şampiyonluğu
GARY MEDEL: 2 Copa Amerika şampiyonluğu
ALVARO NEGREDO: Euro 2012 şampiyonluğu
LORIS KARIUS: 2017-18 Şampiyonlar Ligi finali
DOMAGOJ VIDA: 2018 Dünya Kupası finali

KARTAL PENÇESİYLE GELDİ
Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 seneliğine kiraladığı Loris Karius dün akşamİ stanbulAntalyai. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Alman file bekçisi için geniş güvenlik önlemleri alındı. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan 25 yaşındaki oyuncu için yarın Vodafone Park'ta imza töreni olacak. Karius için 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek olan Beşiktaş'ın 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor. Karius ayağının tozuyla başkan ile buluştu ve akşam yemeği yedi.

TOLGA SAKATLANDI KALE UTKU'NUN
'in üçüncü haftasına lider giren Beşiktaş, bu akşam Vodafone Park'ta Antalyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Pepe ve 'in forma giymesi beklenirken, 'den kötü haber geldi. Sol adalesinde yırtık olan tecrübeli file bekçisinin yerine 20 yaşındaki Utku Yuvakuran bu akşamki mücadelede Beşiktaş kalesini koruyacak. Bu arada sakatlığı süren Lens de kadroda olmayacak.

?TALİSCA'NIN BOŞU YOK!
ÇIN Ligi'nde Anderson Talisca'nın formasını giydiği Guangzhou Evergrande, deplasmanda karşılaştığı Shandong Luneng'i 4-1'lik skorla mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Brezilyalı 10 numara, iki kez ağları havalandırdı. Çin Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıkan Talisca, toplamda 11 gol kaydetti.

UEFA'DAN KÖTÜ HABER
UEFA, Avrupa Ligi ön eleme turunda deplasmanda oynanan LASK Linz maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle Beşiktaş'ı disiplin kuruluna sevk etti. Siyah-beyazlı yönetimin ise hazırladığı savunmasında, "Olaylar bizim sorumluluğumuzda değil. Avusturya'ya seyirci götürmedik. Oradaki taraftarları da maç öncesi uyardık" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kupa beyleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN