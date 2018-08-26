Kupa beyleri Beşiktaş'ın yıldızları, kariyerlerindeki başarılarıyla göz kamaştırıyor. Pepe 3, Adriano 2, Quaresma da 1 kez Devler Ligi şampiyonluğu yaşadı. Medel iki defa Copa Amerika'yı kaldırırken Pepe ve Negredo Avrupa şampiyonluğu gördü

Giriş Tarihi: 26.8.2018