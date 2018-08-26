Kupa beyleri

Son üç yılda 2 kez lig şampiyonu olan ve geçen sezon Devler Ligi'nde son 16'ya kalarak büyük sükse yapan Beşiktaş'ın futbolcuları da başarılı kariyerleriyle dikkat çekiyor. 7 siyah-beyazlı oyuncudan 5'i büyük organizasyonlarda takımlarıyla birincilik kürsüsüne çıkarken, 2'si ise final oynadı. İŞTE KARTAL'IN KARİZMATİK YILDIZLARI
PEPE:
3 Şampiyonlar Ligi ve EURO 2016 şampiyonluğu ADRIANO:
2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu QUARESMA:
1 Şampiyonlar Ligi ve Euro 2016 şampiyonluğu GARY MEDEL:
2 Copa Amerika şampiyonluğu ALVARO NEGREDO:
Euro 2012 şampiyonluğu LORIS KARIUS:
2017-18 Şampiyonlar Ligi finali DOMAGOJ VIDA:
2018 Dünya Kupası finali KARTAL PENÇESİYLE GELDİ
Beşiktaş'ın Liverpool'dan 2 seneliğine kiraladığı Loris Karius dün akşamİ stanbulAntalya
i. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Alman file bekçisi için geniş güvenlik önlemleri alındı. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan 25 yaşındaki oyuncu için yarın Vodafone Park'ta imza töreni olacak. Karius için 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek olan Beşiktaş'ın 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor. Karius ayağının tozuyla başkan Fikret Orman
ile buluştu ve akşam yemeği yedi. TOLGA SAKATLANDI KALE UTKU'NUN Süper Lig
'in üçüncü haftasına lider giren Beşiktaş, bu akşam Vodafone Park'ta Antalyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Pepe ve Ryan Babel
'in forma giymesi beklenirken, Tolga Zengin
'den kötü haber geldi. Sol adalesinde yırtık olan tecrübeli file bekçisinin yerine 20 yaşındaki Utku Yuvakuran bu akşamki mücadelede Beşiktaş kalesini koruyacak. Bu arada sakatlığı süren Lens de kadroda olmayacak. ?TALİSCA'NIN BOŞU YOK!
ÇIN Ligi'nde Anderson Talisca'nın formasını giydiği Guangzhou Evergrande, deplasmanda karşılaştığı Shandong Luneng'i 4-1'lik skorla mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Brezilyalı 10 numara, iki kez ağları havalandırdı. Çin Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıkan Talisca, toplamda 11 gol kaydetti. UEFA'DAN KÖTÜ HABER
UEFA, Avrupa Ligi ön eleme turunda deplasmanda oynanan LASK Linz maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle Beşiktaş'ı disiplin kuruluna sevk etti. Siyah-beyazlı yönetimin ise hazırladığı savunmasında, "Olaylar bizim sorumluluğumuzda değil. Avusturya'ya seyirci götürmedik. Oradaki taraftarları da maç öncesi uyardık" ifadelerini kullandığı öğrenildi.