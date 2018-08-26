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'den haberi: 'ye imza atmak üzere

İlk defa A Spor'un duyurduğu - ine dair 'den de haber geldi. O Jogo gazetesinin haberinde "Türkiye'deki haberler gerçek. Birkaç saat içinde transfer resmiyet kazanabilir" ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 26.8.2018 13:56 Güncelleme Tarihi: 26.8.2018 13:59
Portekiz'den Bruno Varela haberi: Fenerbahçe'ye imza atmak üzere

'nin prensip anlaşmasına vardığı li kaleci ile ilgili Portekiz'den de bir haber geldi!

Portekiz'in önde gleen spor gazetelerinden O Jogo'da Leonel Lopes Gomes imzası ile yayınlanan haberde, ilk defa A Spor'un duyurduğu Varela-Fenerbahçe iddialarına yer verildi ve "Bizim kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre de bu senaryo doğru. Hatta birkaç saat içinde resmiyet kazanabilir" cümleleri yer aldı.

BENFICA'DA 3. KALECİ DURUMUNA DÜŞTÜ

altyapısından yetişen 23 yaşındaki kaleci 1,91 boyunda. Bu sezon Vlachodimos'un transferi ve Svilar'ın performansı nedeniyle 3. kaleci durumuna düştü. Teknik direktör Rui Vitoria'nın da oyuncunun gelişimi adına Fenerbahçe'ye kiralanmasına sıcak baktığı belirtildi.

HABER: Serkan AKKOYUN

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Portekiz'den Bruno Varela haberi: Fenerbahçe'ye imza atmak üzere
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