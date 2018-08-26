Portekiz'den Bruno Varela haberi: Fenerbahçe'ye imza atmak üzere

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Portekizli kaleci Bruno Varela ile ilgili Portekiz'den de bir haber geldi!

Portekiz'in önde gleen spor gazetelerinden O Jogo'da Leonel Lopes Gomes imzası ile yayınlanan haberde, ilk defa A Spor'un duyurduğu Varela-Fenerbahçe iddialarına yer verildi ve "Bizim kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgilere göre de bu senaryo doğru. Hatta birkaç saat içinde transfer resmiyet kazanabilir" cümleleri yer aldı.

BENFICA'DA 3. KALECİ DURUMUNA DÜŞTÜ

Benfica altyapısından yetişen 23 yaşındaki kaleci 1,91 boyunda. Bu sezon Vlachodimos'un transferi ve Svilar'ın performansı nedeniyle 3. kaleci durumuna düştü. Teknik direktör Rui Vitoria'nın da oyuncunun gelişimi adına Fenerbahçe'ye kiralanmasına sıcak baktığı belirtildi.

HABER: Serkan AKKOYUN