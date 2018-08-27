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'ta Ljajic geliyor

, Torino’nun 10 numarasını kiralamak için harekete geçti. 'ın menajerliğini yaptığı 26 yaşındaki futbolcu, 3 milyon 'ya 'Evet' dedi. Kulübü ise 7 milyon Euro istedi.

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018
Beşiktaş'ta Ljajic geliyor

'ın Partizan'la deplasmanda oynadığı maç öncesi yöneticilerin 'ın menajeri 'la yemekte buluşması, F.Bahçeli futbolcunun siyah-beyazlı takıma geleceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Türkcan'ın aynı zamanda Torino forması giyen Adem Ljajic'in de menajerliğini yaptığı ve pazarlıkların bu oyuncu için olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcu 3 milyon karşılığında Beşiktaş'a 'Evet' derken kulübünün kiralama formülüne sıcak bakmadığı, 7 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Tarafların bugün yeniden bir araya gelerek, anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Öte yandan Sırp basını, Beşiktaş'ın Ljajic'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını ileri sürdü.

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Beşiktaş'ta Ljajic geliyor
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