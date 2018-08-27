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'da Vergini sağlık kontrolünden geçti

'un prensipte anlaşma sağladığı Arjantinli stoper , sağlık kontrolünden geçti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 17:34
Bursaspor'da Vergini sağlık kontrolünden geçti

Transfer çalışmalarına devam eden 'un anlaşma sağladığı Arjantinli stoper , 'ya geldi. Özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Vergini'nin detaylı kan tetkikleri yapıldı.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Arjantinli savunmacının sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Prensip anlaşmasına varılan Vergini'nin yakın zamanda resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Bursaspor'da Vergini sağlık kontrolünden geçti
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