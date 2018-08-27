Gol düellosunda 3 puan Antalyaspor'un

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasınAntalyalyaspor'a evinde 3-2 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Souleymane Doukara (2) ve Yekta Kurtuluş attı. Beşiktaş'ta ise Alvaro Negredo ve Pepe'nin golleri puan için yeterli olmadı. Siyah beyazlılar bu sonuçla Vodafone Stadyumu'ndaki ilk mağlubiyetini alırken ligde iç sahadaki 45 maçlık kaybetmeme serisi sona erdi.

BEŞİKTAŞ 2-3 ANTALYASPOR (MAÇ SONUCU)

20' Souleymane Doukara

25' Souleymane Doukara

26' Alvaro Negredo

33' Yekta Kurtuluş

56' Pepe

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

5. dakikada Tolgay Arslan'ın pasıyla ceza sahasına giren Oğuzhan Özyakup, kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

8. dakikada Oğuzhan Özyakup'un uzun pasında Babel altıpasın sol çaprazında topa gelişine vurdu, kaleci Boffin gole izin vermedi.

10. dakikada ceza sahası sol çaprazında serbest vuruş kullanan Quaresma, topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Boffin meşin yuvarlağın kaleye gitmesine engel oldu.

14. dakikada sağ taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanan Quaresma'nın ceza sahasına gönderdiği top baraja çarparak doğrudan kaleye gitti. Boffin'in son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak direkten döndü.

20. dakikada Antalyaspor 1-0 öne geçti. Topla birlikte ceza sahasına yönelen Hakan Özmert'in aşırtarak savunma arkasına göndermeye çalıştığı meşin yuvarlak Beşiktaş savunmasından sekerek Doukara'nın önüne düştü. Antalyasporlu futbolcu, sol çaprazdan topu ağlara gönderdi: 0-1.

24. dakikada Antalyaspor skoru 2-0 yaptı. Hakan Özmert'in ceza sahası dışından çektiği şutta top Doukara'nın sırtına çarparak yön değiştirdi ve filelerle buluştu: 0-2.

26. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Oğuzhan Özyakup'un savunmanın arkasına attığı uzun topta kaleci Boffin'in yumruklayarak uzaklaştırdığı meşin yuvarlağı Negredo, ceza sahası dışından kafayla kalecinin üstünden aşırtarak kaleye gönderdi: 1-2.

33. dakikada Antalyaspor skoru 3-1'e getirdi. Hakan Özmert'in pasıyla topla buluşan Doukara soldan içeri ortaladı, Yekta Kurtuluş arka direkte topu filelerle buluşturdu: 1-3.

47. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen uzun topta Pepe meşin yuvarlağı Negredo'ya indirdi. İspanyol futbolcunun şutunda Boffin'den dönen topa Gökhan Gönül sağ çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

55. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Boffin gole izin vermedi. Boffin aynı dakika içinde Caner Erkin'in ceza sahası sol çaprazından şutunda da meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.

56. dakikada Quaresma'nın sağdan yaptığı ortaya iyi yükselen Pepe, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-3.

70. dakikada Quaresma'nın sağdan ortaladığı topa Larin kafayla vurdu, kaleci Boffin gole izin vermedi.

80. dakikada Quaresma'nın pasıyla sağdan çizgiye inen Gökhan Gönül'ün ortasında Babel topa müsait pozisyonda kafayla vurdu, kaleci Boffin kaleye giden topu kornere çeldi.

89. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan yaptığı ortada topa yükselen Pepe'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmayı Antalyaspor 3-2 kazandı.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

BEŞİKTAŞ: Utku Yuvakuran, Adriano, Pepe, Vida (Dk. 56 Larin), Caner Erkin, Tolgay Arslan (Dk. 36 Gökhan Gönül), Medel, Quaresma (Dk. 90 Gökhan Töre), Oğuzhan Özyakup, Babel, Negredo

ANTALYASPOR: Boffin, Celutska, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk (Dk. 64 Salih Dursun), Diego, Doğukan Sinik (Dk. 66 Danilo), Harun Alpsoy, Hakan Özmert, Vainqueur (Dk. 60 Drole), Yekta Kurtuluş, Doukara

GOLLER: Dk. 20 ve 24 Doukara, Dk. 33 Yekta Kurtuluş (Antalyaspor), Dk. 26 Negredo, Dk. 56 Pepe (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 9 Bahadır Öztürk, Dk. 30 Celutska, Dk. 62 Doukara, Dk. 70 Nazım Sangare, Dk. 78 Danilo, Dk. 82 Boffin, Dk. 85 Salih Dursun (Antalyaspor), Dk. 66 Quaresma, Dk. 74 Caner Erkin (Beşiktaş)