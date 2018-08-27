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’in 3. haftasında, son şampiyon , ’u konuk ediyor. 21.45’te başlayacak karşılaşmayı sabah.com.tr’den canlı takip edebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 27.8.2018 18:30

, 'de 3. haftanın kapanış mücadelesinde 'u konuk ediyor. 21.45'te başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR

GALATASARAY, ALANYASPOR'A KAYBETMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bugünkü rakibi Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı 4 maçta da galip geldi. Her iki ekip ligde bugün 5. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden Akdeniz ekibiyle yaptığı 4 maçta puan kaybetmezken, toplam 13 gol atıp, kalesinde 5 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, 2016-2017 sezonundaki maçları evinde 5-1, deplasmanda 3-2, geçen sezonki karşılaşmaları ise sahasında 2-0, Alanya'da yine 3-2'lik skorlarla kazandı.

EMRE AKBABA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın 4 milyon Euro karşılığında Alanyaspor'dan transfer ettiği Emre Akbaba, Fatih Terim'in görev vermesi halinde eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkacak. 2013 ila 2018 yılları arasında Alanyaspor'da forma giyen Emre, burada çıktığı 151 resmi maçta 54 gol atıp 26 asist yaptı.

GALATASARAY EVİNDE KAYBETMİYOR

Son şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı son 20 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. İç sahadaki son mağlubiyetini 2016-17 sezonunun 30. haftasında 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında alan sarı kırmızılılar, bu süreçte oynadığı 20 maçın 19'unda sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

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CANLI | Galatasaray - Alanyaspor
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