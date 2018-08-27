Elde var sıfır

Yeni Malatyaspor karşısında aldığı yenilgiden sonra Göztepe karşısında da sahadan eli boş ayrılan Fenerbahçe, değişen teknik kadrosuna rağmen ışık vermemeye devam ediyor. Cocu ile çıktığı 5 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertlilerde giden oyuncuların boşluğu da tam anlamıyla doldurulamadı. Kanarya'ya son 2 maçta sıfır puanı getiren performanslar şunlar oldu:

1- ORTALARIN %80'İ KARAVANA

Fenerbahçe'de özellikle Göztepe karşısında kanat oyuncularının (Dirar, Alper, Isla, Hasan) performansları eleştirildi. Sarı-lacivertliler, son 180 dakikada kanatlardan yaptığı 29 ortanın 23'ünü yanlış adrese gönderdi. Ortaların yüzde 80'ini rakibe atan oyuncular, rakip atakların başlamasının da en önemli sebepleri arasında yer aldı.

2- NABİL DİRAR'A 65 DAKİKA DAYANDI

Kanatlarda etkisiz kalan Fenerbahçe'de zeminin de etkisi ile bazı oyuncuların pas başarı yüzdesi 70'in altına düştü. Bu gerilemenin başrolünde Dirar yer aldı. Karşılaşmanın ilk yarısında 21 pasın, 9 tanesinde hedefi bulamayan Faslı yıldız, bu pasları ile rakiplerine bolca pozisyon başlangıç şansı sağladı. Cocu, Dirar'ı ancak 65'te kenara aldı. Vasat altı olan oyuncu, bir tane bile dripling başarısı gösteremezken, sadece 2 isabetli orta yapabildi.

3- EKİCİ'NİN FİZİK GÜCÜ SINIFTA KALDI

Karşılaşmanın 83. dakikasında kurtarıcı olarak oyuna alınan Mehmet Ekici fiziksel olarak 'Ben bu takımın seviyesinin altındayım' mesajı verdi. Mehmet Topal ile yer değiştiren Ekici, 83 dakika sahada efor harcayan rakiplerine karşı girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kaybederken, tek bir top çalma girişimi gösteremedi.

4- İSABETLİ 3 ŞUTUN 2'SİNDE GOLÜ YEDİ



Hem Göztepe hem de Yeni Malatyaspor karşısında rakiplerine fazla sayıda isabetli şut şansı vermemesine rağmen kaybeden Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel de vasatın altında kaldı. Emektar file bekçisi, Malatya karşısında yenilen golde eleştirilirken, iki maçta kalesine isabet eden 3 şutun 2'si ağlarla buluştu.

5- JOSEF GİTTİ BOŞLUĞU KALDI



Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon oynanan futbolun başrolünde olan Josef de Souza'nın gitmesi de takımın hücum aksiyonlarını etkiledi. Fenerbahçe son üç sezonda Josef'in oynamadığı dakikalarda, sahada olduğu süreye göre yüzde 44,1 oranında gol girişimini düşürdü. Ayrıca rakipten top kapma değeri de yüzde 6,6 oranında geriledi. Öte yandan oyuncu yokken takımın kazandığı sahipsiz top oranı da yüzde 10,8 düşüş gösterdi.

SEFİL BİR BAŞLANGIÇ!



PHILLIP Cocu'nun F.Bahçe'deki kötü performansı ülkesinde de yankı uyandırdı. Hollanda basını, Cocu'nun ligdeki ikinci maçını da kaybettiğini duyurdu. Voetbal International, "Şampiyonlar Ligi'nden elenen F.Bahçe, Malatya'nın ardından Göztepe'ye kaybetti" derken, Eindhovens Dagblad, "Cocu, Fenerbahçe teknik direktörü olarak sefil bir başlangıç yaptı" değerlendirmesinde bulundu.

2 PUAN GERİDE

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Phillip Cocu, Süper Lig'de geride kalan 3 haftada 3 puan toplarken, selefi Aykut Kocaman'ın 2 puan gerisinde kaldı. Kocaman geçen sezon ilk 3 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan toplamıştı.

1 SORU 1 CEVAP GÜRCAN BİLGİÇ

DÖRT HAFTAYA İHTİYACI VAR

PHILLIP COCU, önemli iki oyuncusu takımdan ayrıldıktan sonra yeni bir planlama yapmak zorundaydı ve 4-1-4-1'e döndü. Bu noktada performans beklediği futbolculardan istediğini bulamadığı gibi geçen sezon olan hastalık tekrarladı ve özellikle Dirar ile Isla'dan basit top kayıpları geldi. Bir teknik adamın oyuncu kalitesine yapabileceği bir şey yok. Aykut Kocaman da geçtiğimiz sezon bunları yaşadı. Cocu, henüz oyuncularını tam olarak tanıyamadı. Ligi de bilmiyor. 4 haftaya daha ihtiyacı var. Ancak 7. maç performansıyla daha keskin konuşabiliriz.