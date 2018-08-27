Fatih Terim'in tercihi Modeste

Forvet transferinde 1 numarada yer alan Anthony Modeste'nin 15 gün önce Galatasaray'ın gündemine girdiği ortaya çıktı. Gomis'in satılma ihtimali üzerine Modeste'nin maç kasetlerini izlemeye başlayan teknik heyet, "Gomis'ten daha az gol atar ama daha çok takıma fayda sağlar" görüşünde birleşti. Bunun ardından Fatih Terim son kararını verip, "Modeste" dedi. Terim'in raporu üzerine Niasse için daha önce Everton'la temas kuran yönetim, önceliği Fransız futbolcuya verdi. Alman basını ise Modeste'nin artık serbest bir futbolcu olduğunu iddia etti! Çin kulübü Tianjin Quanjian ile olan sözleşme sorununu FIFA'ya taşıyan Modeste'nin problemi çözdüğü ve sözleşmesini feshettiği yazıldı. Alman basınında ayrıca, Köln ve Borussia Dortmund'la ismi anılan Modeste'nin, "Dortmund harika bir kulüp ancak benim büyük aşkım Köln" ifadelerine yer verildi.

SİNYAL VERDİ

Anthony Modeste'nin Instagram hesabında Galatasaray ile ilgili bir paylaşımı beğenmesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, Modeste'nin bu paylaşımını sarıkırmızılı takıma transferi için verilmiş bir sinyal olarak yorumladı.