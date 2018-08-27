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'in tercihi Modeste

Bafetimbi 'in Al Hilal'e inin ardından golcü arayışlarını sürdüren 'da teknik direktör tercihini 'den yana kullandı. Terim, “Gomis’ten daha az gol atar ama takıma daha çok fayda sağlar” görüşüne vardı ve transferinden vazgeçti.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018
Fatih Terim'in tercihi Modeste

Forvet inde 1 numarada yer alan 'nin 15 gün önce 'ın gündemine girdiği ortaya çıktı. 'in satılma ihtimali üzerine Modeste'nin maç kasetlerini izlemeye başlayan teknik heyet, "Gomis'ten daha az gol atar ama daha çok takıma fayda sağlar" görüşünde birleşti. Bunun ardından son kararını verip, "Modeste" dedi. Terim'in raporu üzerine i daha önce Everton'la temas kuran yönetim, önceliği Fransız futbolcuya verdi. Alman basını ise Modeste'nin artık serbest bir futbolcu olduğunu iddia etti! Çin kulübü Tianjin Quanjian ile olan sözleşme sorununu 'ya taşıyan Modeste'nin problemi çözdüğü ve sözleşmesini feshettiği yazıldı. Alman basınında ayrıca, Köln ve 'la ismi anılan Modeste'nin, "Dortmund harika bir kulüp ancak benim büyük aşkım Köln" ifadelerine yer verildi.

SİNYAL VERDİ

Anthony Modeste'nin hesabında Galatasaray ile ilgili bir paylaşımı beğenmesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, Modeste'nin bu paylaşımını sarıkırmızılı takıma transferi için verilmiş bir sinyal olarak yorumladı.

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Fatih Terim'in tercihi Modeste
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