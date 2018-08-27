Türkiye Birleşik Devletler Ligi

Hem Süper Lig'de hem de Spor Toto 1.Lig'de artırılan yabancı sayısı uzunca bir süre tartışmalara neden olurken, bunun sonucunda birçok ülkeden futbolcu da Türkiye'nin yolunu tuttu. Yeni sezonda iki ligde 71 farklı ülkeden 341 yabancı futbolcu mücadele ederken, sadece Süper Lig'de 61 farklı ülkeden 243 yabancı futbolcu yer alıyor. Dünyanın bütün kıtalarından futbolcu barındıran liglerde en fazla oyuncuyla temsil edilen ülke ise 43 isimle Brezilya oldu. Bunun yanı sıra, Venezuela, Martinique, Mali, Gabon, İzlanda, Burkina Faso, Benin, Irak, İran, Orta Afrika Cumhuriyeti, Yeşil Burun Adaları gibi ülkelerden çok sayıda futbolcu da Türkiye'de forma giyiyor.

TÜRKLER AVRUPA'NIN YOLUNU TUTTU

Türkiye'de yabancı futbolcu sayısının artış göstermesinin yanı sıra, çok sayıda Türk futbolcu da kendilerine Avrupa'da kulüp buldu. Yeni sezon öncesinde Okay Yokuşlu 6 milyon Euro'ya Celta Vigo'ya giderken, Sinan Bakış Admina Wacker'e, Serdar Gürler Huesca'ya, Zeki Çelik ise Lille'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Cenk Tosun 22.5 milyon Euro'ya Everton'a, Cengiz Ünder ise 13.4 milyon Euro'ya Roma'ya transfer olarak Avrupa kapılarını açan önemli isimler olmuştu.