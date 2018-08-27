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Birleşik Devletler Ligi

ve 1. Lig’de en fazla futbolcuyla temsil edilen ülke 42 isimle Brezilya! Süper Lig ekiplerinin 14, 1.Lig ekiplerinin de 6 yabancı oyuncu transfer hakkı ile yeni sezona başladığı 'de iki ligde 71 farklı ülkeden 341 yabancı futbolcu bulunuyor.

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018
Türkiye Birleşik Devletler Ligi

Hem 'de hem de 1.Lig'de artırılan yabancı sayısı uzunca bir süre tartışmalara neden olurken, bunun sonucunda birçok ülkeden futbolcu da 'nin yolunu tuttu. Yeni sezonda iki ligde 71 farklı ülkeden 341 yabancı futbolcu mücadele ederken, sadece Süper Lig'de 61 farklı ülkeden 243 yabancı futbolcu yer alıyor. Dünyanın bütün kıtalarından futbolcu barındıran liglerde en fazla oyuncuyla temsil edilen ülke ise 43 isimle Brezilya oldu. Bunun yanı sıra, Venezuela, Martinique, Mali, Gabon, İzlanda, Burkina Faso, Benin, Irak, İran, Orta Afrika Cumhuriyeti, Yeşil Burun Adaları gibi ülkelerden çok sayıda futbolcu da Türkiye'de forma giyiyor.

TÜRKLER AVRUPA'NIN YOLUNU TUTTU
Türkiye'de yabancı futbolcu sayısının artış göstermesinin yanı sıra, çok sayıda Türk futbolcu da kendilerine Avrupa'da kulüp buldu. Yeni sezon öncesinde Okay Yokuşlu 6 milyon Euro'ya Celta Vigo'ya giderken, Sinan Bakış Admina Wacker'e, Serdar Gürler Huesca'ya, Zeki Çelik ise Lille'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezon 22.5 milyon Euro'ya Everton'a, ise 13.4 milyon Euro'ya Roma'ya transfer olarak Avrupa kapılarını açan önemli isimler olmuştu.

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Türkiye Birleşik Devletler Ligi
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