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Harun ve ’e teklif

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Harun ve Aziz Behich’e teklif
Bursaspor'un kalecisine resmen talip oldu. Tarafların bonservis pazarlığını sürdürdüğü, 29 yaşındaki milli file bekçisinin, sarı-lacivertli formaya çok yakın olduğu bildirildi. Fenerbahçe'nin son önerdiği rakamın 2 milyon Euro olduğu öğrenildi. Bursaspor'un bonservisin artırılmasını beklediği, transferin olumlu veya olumsuz bugün sonlanacağı bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin için de fiyat sordurduğu, ancak 4 milyon Euro rakamını duyunca bu transferden vazgeçtiği kaydedildi.a
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Harun ve Aziz Behich’e teklif
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