Harun ve Aziz Behich’e teklif

Fenerbahçe
Bursaspor'un kalecisine resmen talip oldu. Tarafların bonservis pazarlığını sürdürdüğü, 29 yaşındaki milli file bekçisinin, sarı-lacivertli formaya çok yakın olduğu bildirildi. Fenerbahçe'nin son önerdiği rakamın 2 milyon Euro olduğu öğrenildi. Bursaspor'un bonservisin artırılmasını beklediği, transferin olumlu veya olumsuz bugün sonlanacağı bildirildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Aziz Behich
için de fiyat sordurduğu, ancak 4 milyon Euro rakamını duyunca bu transferden vazgeçtiği kaydedildi.a