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Marco Fabian’dan tepki: Sakatlık iftira

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Marco Fabian’dan tepki: Sakatlık iftira

"YENİ ŞARTLARI KABUL ETMEDİK, ANLAŞMA REDDEDİLDİ"

Fenerbahçe'nin anlaşmaktan son anda vazgeçtiği Meksikalı 10 numara Marco Fabian, Fox Sports'a açıklamalarda bulundu. Valeria Marin'e konuşan Fabian, Türkiye'deki sağlık testlerinden başarıyla geçtiğini, kulübün yaptığı açıklamanın aksine sırtında ve belinde sakatlık olmadığını vurguladı. Meksikalı oyuncu, in gerçekleşmeme nedenini anlaşmanın onaylanmasına karşın son anda bir yöneticisinin yeni şartlar öne sürmesi ve bunun reddedilmesi olarak gösterdi.

İKİ YENİ TRANSFER BUGÜN İMZALIYOR

FENERBAHÇE'NİN yeni transferleri Diego Reyes ve Michael Frey için bugün imza töreni düzenlenecek. Ülker Stadı'nda 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecek tören 11.30'da başlayacak. Meksikalı defans oyuncusu Reyes'in 3 yıllık sözleşme üzerinden her yıl için 1.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. 4 yıllık imza atan İsviçreli golcü Frey ise ilk sene 630 bin Euro, sonrasında 750 ve son iki yıl 700 bin Euro alacak. İki oyuncu da şampiyonluk veya Türkiye Kupası'nın kazanılması halinde bonus kazanacak.

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Marco Fabian’dan tepki: Sakatlık iftira
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