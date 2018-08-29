Süper Lig'de Hugo Rodallega fırtınası

Trabzonspor'un forveti Hugo Rodallega, bu sezon Süper Lig kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı. Golcü oyuncu, ilk 3. haftada kaydettiği gollerle Burak Yılmaz'ı aratmadı. 2015-2016 sezonunda İngiltere'nin Fulham takımından Akhisar Belediyespor'a transfer olan Kolombiyalı oyuncu, aynı sezonun ilk 3 haftasında 2 gol atarken, 2016-2017 sezonunun ilk 3 haftasında ise sadece 1 kez fileleri havalandırmıştı. 2016-2017 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a gelen Rodallega, ilk 3 maçı boş geçti. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu 2017-2018 sezonunda ise forma giydiği ilk 3 maçta 2 gol buldu. Yeni sezona iyi başlayan ve ilk 3 haftada 3 gol kaydederek dikkatleri üzerine çeken Rodallega, Galatasaray ile ligin 4. haftasında oynanacak olan maçta teknik direktör Ünal Karaman'ın en önemli kozlarından biri olacak.

GALATASARAY'I SEVİYOR!

Trabzonspor'da üçüncü sezonunu geçiren Hugo Rodagella, Akhisar Belediyespor forması giydiği dönemlerde Galatasaray maçlarını boş geçmiyordu. Kolombiyalı oyuncu, Galatasaray'a karşı lig ve kupada 3 gol atmıştı. Trabzonspor ile Galatasaray'a karşı geçen sezon sadece 9 dakika forma giyen tecrübeli oyuncu, Burak'ın yokluğunda yine gol bulmaya çalışacak.

STOPERE SON ADAY NALDO

Trabzonspor, stoper arayışlarında rotayı Espanyol forması giyen Brezilyalı Naldo'ya çevirdi. Bordomavili idareciler, Senegalli Papy Djilobodji'nin transferinde sürekli yeni sorunlar çıkması üzerine 30 yaşındaki Naldo için girişimlere başladı. Oyuncu ile el sıkışan Trabzonspor yönetimi, kulübü Espanyol'a yaptığı kiralama teklifinin yanıtını bekliyor.

EKUBAN İMZALIYOR

Trabzonspor'un kente getirdiği forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın sağlık kontrolünde sorun çıkmadı. Yönetimin kendisine sunduğu şartları kabul eden Gana asıllı İtalyan futbolcu için kulübü Leeds United ile yazışmalar tamamlandı. Bugün imza atacak olan 24 yaşındaki oyuncu, teknik heyet şans verdiği takdirde Galatasaray karşılaşmasında forma giyebilecek.?

İSKENDER GÜNEN DİYOR Kİ

Rodallega, Trabzonspor'a geldiğinden beri teknik adamlar tarafından hiçbir zaman birinci isim olarak görülmediği için bir özgüven sorunu yaşadı. Bu da oynadığı, yani daha çok sonradan oyuna girdiği maçlarda kendini açıkça belli etti. Şans verildiği zaman takıma önemli katkılar yapacak bir isim. Çok iyi bir profesyonel olduğunu düşünüyorum. Burak'ın sakatlığından dolayı görev aldığı üç maçta da goller dışında oyunuyla da takıma büyük katkı yaptığı gerçeğini kimse gözardı etmemeli.