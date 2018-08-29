Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Süper Lig'de Hugo Rodallega fırtınası

'de Hugo Rodallega fırtınası

'un Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega, Spor Toto ’deki en iyi başlangıcını yaptı. 'ın sakatlığı sonrası sahne alan golcü oyuncu, bu hafta Ünal Karaman'ın 'a karşı en büyük kozu olacak. Rodallega, Akhisar'da iken Galatasaray'a 3 gol atmıştı.

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Süper Lig'de Hugo Rodallega fırtınası

'un forveti Hugo Rodallega, bu sezon kariyerinin en iyi başlangıcına imza attı. Golcü oyuncu, ilk 3. haftada kaydettiği gollerle 'ı aratmadı. 2015-2016 sezonunda 'nin Fulham takımından 'a transfer olan Kolombiyalı oyuncu, aynı sezonun ilk 3 haftasında 2 gol atarken, 2016-2017 sezonunun ilk 3 haftasında ise sadece 1 kez fileleri havalandırmıştı. 2016-2017 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a gelen Rodallega, ilk 3 maçı boş geçti. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu 2017-2018 sezonunda ise forma giydiği ilk 3 maçta 2 gol buldu. Yeni sezona iyi başlayan ve ilk 3 haftada 3 gol kaydederek dikkatleri üzerine çeken Rodallega, ile ligin 4. haftasında oynanacak olan maçta teknik direktör Ünal Karaman'ın en önemli kozlarından biri olacak.

GALATASARAY'I SEVİYOR!

Trabzonspor'da üçüncü sezonunu geçiren Hugo Rodagella, Akhisar Belediyespor forması giydiği dönemlerde Galatasaray maçlarını boş geçmiyordu. Kolombiyalı oyuncu, Galatasaray'a karşı lig ve kupada 3 gol atmıştı. Trabzonspor ile Galatasaray'a karşı geçen sezon sadece 9 dakika forma giyen tecrübeli oyuncu, Burak'ın yokluğunda yine gol bulmaya çalışacak.

STOPERE SON ADAY NALDO

Trabzonspor, stoper arayışlarında rotayı Espanyol forması giyen Brezilyalı Naldo'ya çevirdi. Bordomavili idareciler, Senegalli Papy Djilobodji'nin transferinde sürekli yeni sorunlar çıkması üzerine 30 yaşındaki Naldo için girişimlere başladı. Oyuncu ile el sıkışan Trabzonspor yönetimi, kulübü Espanyol'a yaptığı kiralama teklifinin yanıtını bekliyor.

EKUBAN İMZALIYOR

Trabzonspor'un kente getirdiği forvet oyuncusu Caleb Ekuban'ın sağlık kontrolünde sorun çıkmadı. Yönetimin kendisine sunduğu şartları kabul eden Gana asıllı İtalyan futbolcu için kulübü Leeds United ile yazışmalar tamamlandı. Bugün imza atacak olan 24 yaşındaki oyuncu, teknik heyet şans verdiği takdirde Galatasaray karşılaşmasında forma giyebilecek.?

İSKENDER GÜNEN DİYOR Kİ

Rodallega, Trabzonspor'a geldiğinden beri teknik adamlar tarafından hiçbir zaman birinci isim olarak görülmediği için bir özgüven sorunu yaşadı. Bu da oynadığı, yani daha çok sonradan oyuna girdiği maçlarda kendini açıkça belli etti. Şans verildiği zaman takıma önemli katkılar yapacak bir isim. Çok iyi bir profesyonel olduğunu düşünüyorum. Burak'ın sakatlığından dolayı görev aldığı üç maçta da goller dışında oyunuyla da takıma büyük katkı yaptığı gerçeğini kimse gözardı etmemeli.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de Hugo Rodallega fırtınası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN