Harun’la 4 yıl

Bursaspor Başkanı Ali Ay dün öğle saatlerinde Fenerbahçe ile Harun Tekin transferi için prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Anlaşmaya göre sarı-lacivertliler, Bursaspor'a 2 milyon Euro bonservis ödeyecek, Harun ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. 29 yaşındaki milli kalecinin bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Harun Tekin'in ardından Fenerbahçe'de kaleci sayısı 4'e çıktı. Volkan Demirel ve Kameni'nin ardından Berke Özer ve Harun Tekin'in gelişiyle bu bölgede bir şişkinlik oluştu. Fenerbahçe, transfer sezonunun sonuna kadar Kameni'yi elden çıkarmak için yoğun çaba harcıyor ancak Kamerunlu kaleci Fransa'dan gelen tekliflere rağmen ayrılığa sıcak bakmıyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL DİYOR Kİ

HARUN yetenekli ve iyi bir kaleci. Her büyük takımın mutlaka iyi bir kaleci alternatifine ihtiyacı vardır. Volkan Demirel bugüne kadar Fenerbahçe kalesinde başarıyla görev yapmış bir isim. Harun'la aralarında bir rekabet olacağı kesin. Ama hiç kimse daha şimdiden 'Harun oynayacak, Volkan yedek kalacak' diyemez. Volkan Demirel'in tecrübesi Harun'dan daha fazla. Ayrıca 29 yaşındaki rakibiyle kıyaslandığı zaman Avrupa kulvarında daha çok görev yapmış bir isim.