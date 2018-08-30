Meydan okuyorum asla pes etmem

İşler kötü gittiğinde çıkan dedikodular futbolun bir parçası. Fakat şunu ifade etmek istiyorum ki istifa etmeyeceğim Bu yolculuk benim için bir meydan okuma. Ben kolay pes eden karakterde biri değilim. Esikleri de tamamlayıp ayağa kalkacağız
Sarı-lacivertlilerin Hollandalı hocası Phillip Cocu, 'İstifa edecek' söylentilerini FB TV'de yalanladı. Tecrübeli teknik adamın satır başları şöyle:
Büyük takımlar için sonuçlar iyi olmadığı takdirde dedikodular olacaktır ve bu futbolun bir parçası. Fakat şunu ifade etmek istiyorum ki istifa etmeyeceğim.
Başkan Ali Koç
ve Sportif Direktör Comolli ile birlikte başladığımız bu yolculuk bir meydan okuma. Çünkü takım ve kulüp içinde değişiklikleri yapmanın kolay olmadığını
biliyoruz.
Ben kolay pes eden karakterde biri değilim. Şimdi ayağa kalkmalı ve daha fazla çalışıp, daha fazla enerji sarf edip başarıya ulaşmalıyız. Değişiklikler her zaman belli bir süre alır.
Takım tamamlandığında dedikodular da azalacaktır.
Başkanımızın da her zaman söylediği gibi 'Aile gibi olun, aile gibi çalışın'
biz de bunu yapıyoruz. COCU İLE HER GÜN GÖRÜŞÜYORUZ
SPORTİF Sportif Direktör Comolli, Reyes ve Frey'in imza töreninde Cocu ile gerginlik yaşadığı iddialarını cevapladı. Comolli, "Uyumlu çalışıyoruz. Kendisiyle günde iki defa birebir görüşüyoruz, aramızda saygıya dayanan bir ilişki var. Böyle bir hocayla çalıştığım için mutluyum"
dedi. Comolli transferlerle ilgili ise şu mesajları verdi: "İstediğimiz ve hedeflediğimiz 7 oyuncuyu takıma kattık. Transferlerimiz keşfe, scouta, aylarca maç izlemeye dayanıyor. Halen 2-3 pozisyon için çalışmalarımız devam ediyor." BENİ PSV'YE İSTEMİŞTİ
3 yıllık anlaşma yapılan Diego Reyes, "Dünya Kupası'ndan önce Cocu beni PSV'ye istemişti ama F.Bahçe'ye kısmetmiş. Porto ile sözleşme yenilemedim çünkü mutlu olabileceğim bir yerde oynamak istedim" dedi. Bu arada Comolli, Reyes'in formsuz olduğu iddiaları için "2017-18 sezonunda Porto'da 48 maçın 47'sinde yer aldı" ifadesini kullandı ancak oyuncu Porto da 23 maçta forma giydi. ÇOK KOŞAN VE SAVAŞAN BİR OYUNCUYUM
4 yıllık imza atan Michael Frey, Fenerbahçe
'ye geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Geçen sezon çok gol attım. Tabii gollerimin dışında çok koşan ve savaşan bir oyuncuyum. Takım için mücadele ederim. İki farklı kişi olduğumu söyleyebilirim. Sahadaki Frey ve dışındaki Frey. Buraya geliş nedenim, mücadeleyi seviyor olmam. Uyandığım her gün elimden geleni yapıp, çok çalışacağım" diye konuştu.