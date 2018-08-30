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Son dakika: resmen 'de

, Brezilyalı ön libero Jailson'dan sonra bir i daha açıkladı. Sarı lacivertliler, 'un kalecisi 'le 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Giriş Tarihi: 30.8.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 30.8.2018 15:07
Son dakika: Harun Tekin resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, 'un kaptanlığını yapan kaleci Harun Tekin ile 3+1 yıllığına sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

sezonunun tamamlanmasına 1 gün kala 'den bir imza daha geldi. Sarı-lacivertliler uzun yıllar Bursaspor'da forma giyen ve milli takıma kadar yükselmeyi başaran 'i 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Deneyimli file bekçisi, sarı-lacivertlilerde memleketi olan İzmir'in plaka kodu olan 35 numaralı formayı giyecek.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bursaspor'dan kaleci Harun Tekin'i kulübü ve kendisiyle yaptığı anlaşma sonucu bonservisiyle birlikte 3+1 yıllığına kadrosuna katmıştır. Milli kalecimiz Harun Tekin'e hoşgeldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Harun Tekin resmen Fenerbahçe'de
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