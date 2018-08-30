Tolga Zengin mucize, Utku Yuvakuran kalede

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında bu akşam Partizan ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. Deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kalan Kartal'da, Tolga'nın sakatlığının devam etmesi, yeni transfer Karius'un da UEFA'ya verilen listede olmaması nedeniyle, kaleyi Utku Yuvakuran koruyacak. Tolga Zengin dünkü antrenmanda denendi ancak tecrübeli kaleci çalışmayı yarıda bıraktı. Büyük bir sürpirz olmazsa kale yine Utku'ya emaret edilecek. 20 yaşındaki genç oyuncu, Antalyaspor maçıyla Süper Lig'de ilk kez siyahbeyazlı formayı giymiş, ancak takımının 3-2 yenilmesini önleyememişti. Belgrad'da kart cezalısı olduğu için oynamayan Negredo, 11'deki yerini alacak.

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduruyor. Bu akşamki mücadele Güneş'in 32. karşılaşması.