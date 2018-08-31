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Kıymetini bileceğim

’nin 3+1 yıllık imza attırdığı , ’nin en büyük takımına geldiğini belirtirken “Bu formanın ve armanın kıymetini bileceğim” dedi

Giriş Tarihi: 31.8.2018
Kıymetini bileceğim

, 'le 3+1 yıllık sözleşme yapıldığını resmen açıkladı. Sabah sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki tecrübeli eldiven FB TV'ye verdiği röportajda, "Bu formanın ve armanın kıymetini çok iyi bileceğim. 'nin en büyük kulübüne geldim. Sorumluluklarımın bilincindeyim. Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet etmek, Milli Takım'da da kaleyi almak istiyorum. Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'de çok iyi kaleciler var. Volkan ağabey ile aramız çok iyi. Berke'yi de tanıyorum. Sahada olduğum sürece her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı. Bu arada 35 numaralı formayı giyecek olan Harun Tekin'in maçında olmasa bile milli aranın ardından kaleyi teslim alması bekleniyor.

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Kıymetini bileceğim
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