Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Başakşehir kadrosunu korudu

Başakşehir kadrosunu korudu

, yaz transfer döneminde kadrosunu , , Karim Hafez ve ile güçlendirdi. Turuncu-lacivertliler, Chedjou ve 'u Bursaspor’a, ’i ise Antalyaspor’a kiraladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 12:59
Başakşehir kadrosunu korudu

Futbolda 2018-2019 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi resmen tamamlandı. Birçok kulüp bu periyotta kadrosunu güçlendirmek için yeni oyuncuları bünyesine katarken, takımda düşünülmeyen isimlerle ise yollar ayrıldı. Süper Lig'de her sezon şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olan de 34 haftalık zorlu periyotun ardından mutlu sona ulaşma adına çalışmalarda bulundu. Kadronun kemik yapısını bozmayan ve takımın yetenekli isimlerini elinde tutmayı başaran turuncu-lacivertliler, bunların üstüne ise alternatif olabilecek oyuncular ekledi.

Medipol Başakşehir, yurt içi transferde Akhisarspor'un başarılı orta sahası 'yu renklerine bağladı. Bir başka orta saha transferini ise Almanya'nın Köln takımından yapan turuncu-lacivertli ekip, 'e 2 milyon Euro bonservis bedeliyle formayı giydirdi. Emre Belözoğlu, MossorAntalyaisimlerin ilerleyen yaşlarını da göz önüne alan Teknik Direktör Abdullah Avcı ve yönetim, bu mevkide adeta ileriye dönük bir yatırım gerçekleştirdi.
Mısır 1. Lig takımlarından Wadi Degla'dan 22 yaşındaki sol bek Karim Hafez'i de transfer eden turuncu-lacivertli takım, bu bölgede oynayan diğer futbolcular Clichy ve Alparslan'ın da performansını artırmayı planlıyor.

Medipol Başakşehir, ayrıca Melbourne City'den 1997 doğumlu kaleci ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul ekibi, Yaren'i aynı zamanda 3. Lig ekibi Erokspor'a kiraladı.

KADRODA DÜŞÜNÜLMEYENLERE KİRALIK FORMÜLÜ

Medipol Başakşehir'de daha önce takımdan bonservisiyle ayrılan Musa Muhammed, ve 'ın yanı sıra yeni sezon planlamasında düşünülmeyen futbolcular da çeşitli takımlara kiralık olarak gönderildi. Bu bağlamda ve Chedjou'u Bursaspor'a, Antalyaspor'a, Atabey Çiçek Ümraniyespor'a, Okan Saraçoğlu Pendikspor'a, Cheikhou Dieng de Wacker'e kiralık verilerek takımdan gönderilen isimler oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir kadrosunu korudu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN