Beşiktaş'ın sıra dışı 10 numarası: Adem Ljajic

Beşiktaş, uzun uğraşlar sonucu Adem Ljajic'in transferini bitirerek 10 numara sorununu çözdü. Siyah-beyazlı takım, futbolu kadar, kişiliği ve hayata karşı duruşu ile de çok önemli bir ismi kazandı. İşte 5 maddede Ljajic hakkında bilinmesi gereken detaylar:



SIRBISTAN'IN nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Novi Pazar şehrinde doğdu. Her maça dua ederek çıkıyor.



GEÇMIŞTE Sırbistan Milli Takımı Marşı'nı okumadığı için büyük sorunlar yaşadı. 2012'de kadro dışı bırakıldı. 2014'te tekrar dönüş yaptı.



FIORENTINA formasını giyerken, hocası Delio Rossi tarafından tartaklandı. Rossi hatasını kabul ederek özür diledi.



PARTIZAN forması giydiği dönemde (2010) Manchester United tarafından denenmek için İngiltere daveti aldı. Ancak çalışma izni engeline takıldı.



ÇOK yönlü bir hücum oyuncusu. Kanatlarda da görev yapabiliyor. Ancak o 10 numara mevkiini tercih ediyor.



Ljajic, transfer görüşmelerini yürüten Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte objektiflere poz verdi. Yıldız futbolcu ayrıca Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba anısına çıkarılan formanın önünde de fotoğraf çektirdi.



Adem Ljajic, dün iki saat rötarlı olarak İtalya'dan İstanbul'a geldi. Yaklaşık 50 kişilik taraftar grubunun karşıladığı 26 yaşındaki futbolcunun ilk sözleri "Şampiyon Beşiktaş" oldu. Ljajic, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

Adem Ljajic, arkadaşlarını golle buluşturmayı çok seviyor. Kulüp kariyeri boyunca 55 asist yaparak, paylaşımcı yanını gözler önüne serdi.

BEŞİKTAŞ KİMLERİ ALDI?

Adem Ljajic (26)

Karius (25)

Güven Yalçın (19)

Enzo Roco (25)

Dorukhan (22)

BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ

OĞUZHAN Özyakup için "Oynar/oynamaz" diye papatya falı açmak yerine Beşiktaş, 10 numara pozisyonuna doğru ismi aldı. Adem Ljajic'in genç yaşta yedi yıllık Serie A tecrübesi, bizim ligde en büyük artısı olacaktır. Adem, Torino'da mutsuzdu, Beşiktaş ise Talisca'nın halefini arıyordu. Torino da kulübedeki adama para ödüyordu. İmzadan sonra şimdi üç taraf da mutlu….

LJAJİC'İN ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU 6.5 MILYON EURO

BEŞIKTAŞ, Adem Ljajic'i bir yıllığına zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Torino'ya 1 milyon 250 bin Euro kiralama bedeli, oyuncuya sezon başına 2 milyon 250 bin Euro garanti ücret ödenecek. Oyuncu puan başı 4 bin Euro kazanacak. En az 20 maça çıkması, Beşiktaş'ın ligi ilk üçte tamamlaması halinde ise bonservisi 6 milyon 500 bin Euro'ya alınacak.