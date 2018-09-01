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in kazananı:

döneminin geride kalmasıyla birlikte kadrosunu şekillendiren , gelen ve giden oyunculara harcanan para konusunda ligin en çok kar eden takımı oldu. Siyah-beyazlılar 14 milyon Euro'luk oyuncu satarken, transferlere toplam 2.5 milyon Euro harcadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 16:09
Transferin kazananı: Beşiktaş

'de yaz sezonu geride kalırken, takımlar da kadrolarını şekillendirdi. Özellikle UEFA'nın Finansal Fair-Play şartları nedeniyle kulüpler, eskisi gibi uçuk transferler yapamazken, bu sezon özellikle 3 büyükler transfer dönemini karla kapattı.

Oyuncu satışından en çok para kazanan takım olsa da, en çok kar elde eden takım oldu. Bu sezon kadrosuna Enzo Roco, Güven Yalçın, Dorukhan Toköz, , Loris Kaius ve Adem Ljajic'i katan siyah-beyazlılar, bu isimlerden Ljajic için 1 milyon 250 bin Euro, Loris Karius için de 1 milyon Euro kiralama ücreti ödedi. Kartal, Umut Nayir için de Osmanlıspor'a 250 bin Euro ödedi. Diğer futbolcuları bonservis bedeli olmadan kadrosuna katan siyah-beyazlılar, transfer dönemini 2.5 milyon Euro harcayarak kapattı.

3 FUTBOLCUDAN 14 MİLYON EURO

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon kadrosunda olan Fabri için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'la 6 milyon Euro karşılığında anlaşırken, Sırp yıldız 'i de Çin'in Guangzhou takımına 4.5 milyon Euro karşılığında sattı.

Geçen sezonun ikinci yarısında 500 bin Euro karşılığında 6 aylığına Club Brugge'a kiralanan Matej Mitrovic, yine bu kulübe 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle satıldı. Kartal 3 futbolcudan 14 milyon Euro bonservis bedeli kazanırken, transfere 2.5 milyon Euro harcadı ve 11 milyon 500 bin Euro kasada kaldı. Ligde en çok satışı 25 milyon Euro ile Fenerbahçe yaparken, sarı-lacivertliler, yeni transferlere bonservis ve kiralama ücreti olarak 17.5 milyon Euro ödedi.

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Transferin kazananı: Beşiktaş
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