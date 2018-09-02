Fırtına Aslan'ı yuttu

Ev sahibi bordo-mavili ekip, Onazi, Nwakaeme (2) ve Ekuban'ın golleriyle şov yaptı. 30. dakikada Belhanda'nın atılmasıyla 10 kişi kalan Cimbom maçı isabetli şut atamadan tamamladı.

MAÇIN RÖNTGENİ - YUNUS EMRE SEL

1- Maça 12. adamının müthiş desteğini arkasına alarak başlayan Trabzon, 3. dakikada Onazi'nin takipçiliği ile buldu ilk gölünü. Ardından da peşi sıra geldi golle sonuçlanmayan ataklar...

2- Maçın başlangıç düdüğünden itibaren kontrollü oynayan Trabzonspor, 26. dakikada çalışılmış paslaşmalar sonucunda Sosa-Yusuf ve son olarak Nwakaeme'nin vuruşunda farkı ikiye çıkardı. Pozisyonun başlangıcındaki Sosa'nın savunmanın arkasına attığı pas ise ligin en iyi pozisyon başlangıçları arasında yer alır.

3- Pozisyon icabı yapılan fauller futbolun doğasında var. Ancak Belhanda'nın 30. dakikada Yusuf'a yaptığı sert faul insanın içini sızlatan cinsten. Neyse ki ciddi bir sakatlık yaşanmadı ve verilen kırmızı kart yerindeydi.

4- Şiir gibi oynuyor diye bir tabir vardır. Nwakaeme 45+2. dakikada Galatasaray savunmasını tek başına çalımlarla geçerek attığı golle hem kalitesini ortaya koydu, hem de taraftarların teknik oyuncu özlemine son noktayı koydu.

5- Jose Sosa ve Rodallega'ya bu maç için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Sosa futbolun bir akıl oyunu olduğunu herkese gösterirken, Rodallega ise forvetin tek görevinin gol atmak değil takım arkadaşlarına yardım etmek gerekirse pres yapmak olduğunu da bu maçta gösterdi.

Dk. 3 - Onazi 1-0

Rodallega'nın şutunda savunmadan dönen top Onazi'nin önüne düştü. Nijeryalı, yerden vuruşla takımını öne geçirdi.

Dk. 25 Nwakaeme 2-0

Sosa'nın uzun pasında Yusuf, Nwakaeme'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda Ahmet Çalık'a çarpan top filelere gitti

Dk. 45+2 Nwakaeme 3-0

Sosa'nın uzun pasında, sol taraftan ceza alanına girerek 3 savunma oyuncusundan sıyrılan Nwakaeme ikinci kez ağları sarstı.

Dk. 90+3 Ekuban 4-0

Nwakaeme sol çaprazdan topu altı pas önüne doldurdu. Hareketlenen Ekuban, sağ ayağıyla maçın skorunu ilan etti.

MURAT ÖZBOSTAN - 3 SORU 3 CEVAP

Galatasaray neden kaybetti, Trabzon nasıl kazandı?

Trabzonspor daha 3. dakikada golü bulunca Galatasaray dağıldı. Bir de üstüne bordo-mavili takım çok iyi pres yaparak Galatasaray'ı kalesinden uzak tuttu.

Belhanda'nın kırmızı kartı için yorumunuz nedir?



?Younes Belhanda sorunlu bir futbolcu geldiği günden beri... Hep dert! Dün akşam Trabzonspor maçında takımına ihanet etti. Bu kadar para al, sonra da böyle sorumsuzca atıl... Allah korusun Yusuf'un ayağını kırabilirdi. Böyle isimlerin gelip ülkemizde futbol oynayıp para kazanmasını da büyük bir haksızlık olarak görüyorum.

Galatasaray, Gomis'i aradı mı?

Aradı... Eren topu tutamıyor. Trabzonspor defansı çok rahat bir maç çıkardı. Gomis krizini doğru dürüst yönetemeyen Galatasaray, böyle bir futbolcuyu gönderirken, havaalanından başka bir ismi getirmeliydi. Hem Fatih Terim hem de yönetimin başını Gomis çok ağrıtacak!