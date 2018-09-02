Reyes kumarı intihar oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Kayserispor maçına ilk 11'de tartışılacak birçok değişikliğe imza attı. Formsuz Volkan Demirel'le birlikte Mehmet Topal'ı da kulübeye çeken Cocu, Harun, Diego Reyes ve Valbuena'yı sahaya sürdü. Stoper olarak transfer edilen Diego Reyes'in ön libero olarak görev yapması ve buradaki performansıyla yokları oynaması ise tartışmaları da beraberinde getirdi.

HARUN İYİ BAŞLADI AMA...

İmzayı attıktan iki gün sonra Volkan Demirel'i kesip kaleyi devralan Harun Tekin ilk kez Kadıköy'de taraftarların önüne çıktı. Taraftarlardan büyük ilgi gören 29 yaşındaki kaleci, desteğe alkışlarla karşılık verdi. Özellikle ilk yarıdaki performansı takdir toplayan Harun, birçok kurtarışa imza atsa da 3. goldeki hatasıyla F.Bahçelileri üzdü.

3 YIL SONRA YERLİ!

FENERBAHÇE'DE Volkan maça kulübede başlarken 2015 yılından bu tarafa ilk defa sarı-lacivertli takımın kalesini Volkan dışında yerli bir kaleci korudu.

KOÇ SOYUNMA ODASINA GITTI

F.BAHÇE dün ağır bir darbe daha alırken başkan Ali Koç, kulüp dergisindeki yazısında bu sezon öncesi yapılanma için, Comolli ve Cocu'ya teşekkür etti. Koç, "Daha ligin 3. haftasında başlatılan itibarsızlaştırma hamlelerinin tek amacı, Fenerbahçe'mizin yeniden yapılanmasına gölge düşürmeye çalışmaktır" dedi. Bu arada Koç, maç sonu Kayserispor soyunma odasına giderek rakibi kutladı.