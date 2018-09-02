Trabzon'da ilk derbiye ilgi büyüktü

Trabzonsporlu taraftarlar maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden yola çıkan takımı meşaleler yakarak uğurladı. Sezonun ilk derbisinde tribünler büyük oranda doldu ve 36 bin 135 futbolsever maçı izledi. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan misafir takım tribününde yerlerini alırken, bordo- mavililer stadın tamamına yakınını doldurdu. Maçın başında gelen golle birlikte tribünlerdeki coşku doruğa çıktı.

HASAN ŞAŞ TRİBÜNLE KAPIŞTI

TRABZONSPOR'A farklı mağlup olan Galatasaray'da teknik heyetin de moralleri alt üst oldu. Yardımcı antrenörlerden Hasan Şaş, Trabzonsporlu bir taraftarla tartışmaya girdi. Galatasaray teknik ekibi Şaş'ı bölgeden uzaklaştırmaya çalışırken, olaya polis müdahale etti. Koridorlara kadar devam eden tartışma sebebiyle Galatasaray cephesi Emniyet'e şikayette bulundu.