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Trabzon'da ilk derbiye ilgi büyüktü

Trabzon’da sezonun ilk büyük maçı olan karşılaşmasını 36 bin 135 taraftar izledi.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018
Trabzon'da ilk derbiye ilgi büyüktü

lu taraftarlar maç öncesi 'nden yola çıkan takımı meşaleler yakarak uğurladı. Sezonun ilk derbisinde tribünler büyük oranda doldu ve 36 bin 135 futbolsever maçı izledi. lı taraftarlar da kendilerine ayrılan misafir takım tribününde yerlerini alırken, bordo- mavililer stadın tamamına yakınını doldurdu. Maçın başında gelen golle birlikte tribünlerdeki coşku doruğa çıktı.

HASAN ŞAŞ TRİBÜNLE KAPIŞTI

TRABZONSPOR'A farklı mağlup olan Galatasaray'da teknik heyetin de moralleri alt üst oldu. Yardımcı antrenörlerden , Trabzonsporlu bir taraftarla tartışmaya girdi. Galatasaray teknik ekibi Şaş'ı bölgeden uzaklaştırmaya çalışırken, olaya polis müdahale etti. Koridorlara kadar devam eden tartışma sebebiyle Galatasaray cephesi Emniyet'e şikayette bulundu.

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Trabzon'da ilk derbiye ilgi büyüktü
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