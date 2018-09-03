Aidiyet kaybı!

Ligde 4 maçta 3 yenilgi alarak tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atan F.Bahçe'de futbolcuların da moral kaybı büyük. Taraftar tepkilerinden çok etkilenen sarı-lacivertliler, yaşadıkları duygu karmaşasıyla aidiyetlerini kaybetti. Kayserispor maçında takımın üç kaptanından ikisi olan Volkan ve Mehmet Topal kulübede otururken, üçüncü kaptan Hasan Ali ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak Hasan Ali uzun zamandır tribünlerden tepki gördüğü için maça Skrtel kaptan çıktı. 75'te oyuna giren Topal, Skrtel'in uzattığı pazubandı geri çevirdi. Sorumlu olarak her zaman kendilerinin gösterildiğini düşünen Volkan, Hasan Ali ve Topal, bu durumdan rahatsız.

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