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Aidiyet kaybı!

maçındaki kaptanlık krizi Fenerbahçeli oyuncuların takım içinde yaşadıkları duygu karmaşasını da ortaya koydu... Topal kaptanlık bandını geri çevirdi.

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Aidiyet kaybı!

Ligde 4 maçta 3 yenilgi alarak tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atan F.Bahçe'de futbolcuların da moral kaybı büyük. Taraftar tepkilerinden çok etkilenen sarı-lacivertliler, yaşadıkları duygu karmaşasıyla aidiyetlerini kaybetti. spor maçında takımın üç kaptanından ikisi olan Volkan ve kulübede otururken, üçüncü kaptan ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak Hasan Ali uzun zamandır tribünlerden tepki gördüğü için maça Skrtel kaptan çıktı. 75'te oyuna giren Topal, Skrtel'in uzattığı pazubandı geri çevirdi. Sorumlu olarak her zaman kendilerinin gösterildiğini düşünen Volkan, Hasan Ali ve Topal, bu durumdan rahatsız.

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Aidiyet kaybı!
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