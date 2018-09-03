Cocu ayrılmak istiyor - 2

F.Bahçe'nin başında kötü sonuçlar alan Phillip Cocu'nun durumu, ülkesi Hollanda'da da gündem olmaya devam ediyor. Geçen hafta Göztepe yenilgisi sonrası Cocu'nun ayrılmak istediğini öne süren Veronica TV'deki yorumculardan Johan Derksen, iddiasının arkasında olduğunu söyledi. Daha önce, "Cocu'ya verilen sözler tutulmadı. Görevden alınırsa mutsuz olmaz" diyen Derksen bu sözlerinden 4 gün sonra da "F.Bahçe yalanlasa da bir şey değişmez. Kaynağım bugüne dek hiç yüzümü kara çıkarmadı, hep haklı çıktı. Cocu, F.Bahçe'den ayrılmak istiyor" ifadelerini kullandı. F.Bahçe Kulübü, Derksen'in iddialarının asılsız olduğunu açıklamıştı.

ÜÇ FORVETLE DÖRT ŞUT



Kayserispor karşısında oyununun ilerleyen dakikalarında üç forvete dönen Cocu'nun F.Bahçesi 4 isabetli şut atabildi. Sarı lacivertlilerde Slimani maçı 2 isabetli şutla tamamlarken, Soldado 1 isabetli şut attı. Üçüncü forvet olarak düşünülen Frey ise kaleyi bulamadan maçı tamamladı.

1 SORU 1 CEVAP - GÜRCAN BİLGİÇ



F.Bahçe'de kötü başlayan Phillip Cocu ile yol yakınken bağlar koparılmalı mı?

6. resmi maçını bitiren bir teknik adam olarak sorunları çözen değil, yeni sorunlar yaratan bir hoca oldu. Ne takımını ne de oynadığı rakiplerini analiz etmiş ya da yanlış etmiş. Cocu gelirken genç bir takımı geliştirip Fenerbahçe'yi daha ofansif ve keyifli futbol oynayan bir takım haline getirmesini bekledik. 6 resmi maç sonunda bu mesajların hiçbirini alamadık. Cocu, 'sıradan' bile olamadı. Yoksa sorun alınan mağlubiyetlerde değil, sorun; Fenerbahçe'nin ne oynadığının veya ne oynamak istediğinin belli olmamasında. Bir teknik adam bunu konuşarak değil göstererek izah eder. Bu noktada da tatmin olmadım. Fenerbahçe Başkanı, eğer Cocu ile devam edecekse bunun nedenini 'istikrar' kelimesine sarılmadan maddi gerekçelerle açıklamalı. Yoksa koyulan hedeflerin yükünü Cocu taşıyacak gibi gözükmüyor.