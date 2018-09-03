Daha da farklı kazanabilirdik

Trabzonspor adına Galatasaray maçında perdeyi açan golü atan Onazi, Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı. Milli takıma gitmek için aktarma yaptığı İstanbul'da SABAH'a konuşan Onazi önce maçı değerlendirdi: "Trabzon futbol şehri. Derbilerin önemini iyi biliyorum. Böyle maçlarda sahada yüzde yüzünüzü vermek ve savaşmak zorundasınız. Biz de takım olarak elimizden geleni yaptık. 4-0 kazandık ama daha da farklı olabilirdi... G.Saray'a gol attığım için çok mutluyum." Onazi'ye vatandaşı Henry Onyekuru'yu da sorduk: "Hocamız (Ünal Karaman) akıllıca bir taktik belirledi ve bizden Onyekuru'ya boş alan bırakmamamızı istedi. Dediğini yaptık ve hem Onyekuru hem de Galatasaray'a pozisyon vermedik. Onyekuru çok yetenekli bir oyuncu. Büyük potansiyeli var. Eğer açık alanda sizi yakalarsa öldürür!"

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