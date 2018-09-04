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"Cocu devre arasını göremez"

SABAH Spor yazarları, Serbest Kürsü'de haftanın gelişmelerini masaya yatırdı.

Giriş Tarihi: 4.9.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 10:24
Cocu devre arasını göremez

SABAH Spor yazarları, Murat Özbostan, Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, Serbest Kürsü'de haftanın gelişmelerini masaya yatırdı.

MURAT ÖZBOSTAN

Bu kadar çabuk bir teknik direktör değişikliği doğru olmaz. Fakat Cocu'nun söylemlerine bakıyorum, değil de alelade bir takımı çalıştırıyor gibi. Sürekli bahaneleri var. Ağzından şampiyonluk adına hiçbir şey çıkmıyor. Birinin onu karşısına alıp, "Burası Fenerbahçe, şanlı bir tarihi var. Maç sonu demeçlerinde dikkatli ol" demeli. Siz bu sene şampiyonluk hedefi belirlemiyorsanız diğer söylemlerin bir önemi yok. Cocu bu yenilgilere devam ederse ilk yarının sonunu göremez.

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"Cocu devre arasını göremez"
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