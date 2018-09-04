"Cocu devre arasını göremez"

SABAH Spor yazarları, Murat Özbostan, Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, Serbest Kürsü'de haftanın gelişmelerini masaya yatırdı.

MURAT ÖZBOSTAN

Bu kadar çabuk bir teknik direktör değişikliği doğru olmaz. Fakat Cocu'nun söylemlerine bakıyorum, Fenerbahçe değil de alelade bir takımı çalıştırıyor gibi. Sürekli bahaneleri var. Ağzından şampiyonluk adına hiçbir şey çıkmıyor. Birinin onu karşısına alıp, "Burası Fenerbahçe, şanlı bir tarihi var. Maç sonu demeçlerinde dikkatli ol" demeli. Siz bu sene şampiyonluk hedefi belirlemiyorsanız diğer söylemlerin bir önemi yok. Cocu bu yenilgilere devam ederse ilk yarının sonunu göremez.