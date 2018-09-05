Elitlerden Kartal’a övgü

UEFA tarafından her sene düzenlenen Elit Antrenörler Semineri, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Seminere Türkiye'den davet edilen tek teknik direktör olan Kartal'ın hocası Şenol Güneş, konuşmasında Türk futbolu ve Beşiktaş hakkında bilgi verdi. Arsene Wenger ve Jose Mourinho gibi isimlerin katıldığı toplantı öncesi ve sonrasında teknik direktörler sohbet fırsatı da buldu… Sohbet konularından birisi de Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmasıydı… Elit hocalar yakalanan başarı nedeniyle Şenol Güneş'e, "Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde harika işler çıkardınız. Sizi tebrik ederiz" dediler.

'GÜNE DOĞRU BAŞLA'

1-1 sona eren Bursaspor maçında ilk kez siyahbeyazlı formayı giyen Loris Karius, Instagram hesabındaki paylaşımında sabah kahvaltısı yaparken çekilen fotoğrafını kullandı. Alman eldiven İngilizce mesajında "Güne doğru başla" ifadelerini kullandı.

'CENGAVER BAŞKANI DESTEKLIYORUZ'

Güney Marmara'da faaliyet gösteren Beşiktaşlılar derneklerinden 20'si, 16 Eylül Pazar günü yapılacak olan siyah-beyazlı kulübün olağanüstü genel kurul toplantısı öncesinde mevcut başkan Fikret Orman'a açık desteklerini sundular. Söz konusu derneklerin yayımladığı deklarasyonda, Orman'ın 2012'de bir cengaver olarak Beşiktaş'a hizmet için yola çıktığı belirterek, "Başkanımızı tek yürek ve tek vücut desteklemek, ona yol arkadaşı olmak için karar almış bulunmaktayız. Tüm şanlı Beşiktaş camiasına duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Lens önce yok SONRA VAR!

Avrupa Ligi I Grubu'nda Genk, Malmö ve Sarpborg'la mücadele edecek Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı. UEFA'ya verilen 27 kişilik listeye Atiba ve yeni transfer Güven Yalçın dahil edilmedi. Bu arada siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımladığı ilk listede Lens yer almadı. Daha sonra haber güncellendi ve Hollandalı oyuncu eklendi.