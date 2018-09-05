Mustafa Cengiz: Kabahat benim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
, TRT Spor'a konuk oldu ve sarı-kırmızılı gündemi değerlendirdi. Aslan, elden çıkardığı gol kralı Bafetimbi Gomis'in yerini dolduramadan yola devam etmeye çalışırken, eleştirilerin odağına oturan Cengiz, merak edilenlere açıklık getirmeye çalıştı. İşte Cengiz'in ağzından o açıklamalar: EMRE DEMEK PRESTİJ DEMEK GALATASARAY'DA
transfer, sahaya diziliş hepsi teknik ekibin kararıdır. Teknik ekibimiz, Emre Akbaba'yı talep etti. Alanyaspor ilk başta 7 milyon Euro istedi. Futbolcu satışı yapacağımıza emin olduğumuz için önce 2.5 milyon Euro'ya, sonra 3 milyon Euro'ya çıktık ama yine olmadı. Futbolcu da açık açık bizi istediğini belli ediyordu. Bu arada değerli rakibimiz (Fenerbahçe'yi işaret ediyor) Nagatomo'da olduğu gibi araya girdi. Taraftar çok istediği için 4 milyon Euro'ya çıkarak Emre Akbaba'yı aldık. EMRE'NİN
Galatasaray yerine rakipte olduğunu düşünün... Forvet alamadık diye bizi idam eden taraftarlar, Emre Galatasaray'a gelmeseydi ne yapardı!!! BAFE GOMİS GİTMEK İSTEDİ GOMIS
ile hayatımda iki ya da üç kez görüştüm. Bir kere asansörde karşılaştık, beni tanımadı. Gomis, sezon bitince menajeri ile haber yolladı. "Ya ücretime zam yapın ya da sözleşmemi iki yıl daha uzatın" dedi. 33 yaşına gelmiş bir futbolcu... Galatasaray'ın menfaatlerini düşünmek zorundayız. Gomis kendisi gitmek istedi. Sözleşmesinde, "25 golü geçerse ücretine zam yapılır" maddesi yoktu. MODESTE'NIN
Florya'ya kadar geldiği doğruymuş. Modeste olayını ilk duyduğumda transferin bitmesine 2-3 gün kalmıştı. Ancak hukuki bir sorun olduğunu söylediler. MODESTE
ile Drogba olayı çok farklı. Modeste Çin kulübü ile hem sportif sözleşme yapmış hem de imaj hakları için ayrı bir sözleşme yapmış. Drogba bir sözleşmeyi feshettiğinde diğeri de fesih oluyordu. Modeste imaj hakları sözleşmesindeki bir ihlal nedeniyle tek taraflı kontratını feshetmiş ama imza attırdığımız takdirde 25-30 milyon Euro ceza ile karşı karşıya kalabilirdik. Bonservisini getirmesini istedik, getiremedi. VAGNER
Love'ı bize menajeri önerdi. Bonservissiz ve Beşiktaş'tan aldığı daha az ücrete getireceğini aktardı. Fatih Hocamız
Love'a onay verdi. Ne var ki Beşiktaş, çok haklı olarak 3.5 milyon Euro bonservis ödediği bir oyuncuyu bedavaya bırakmak istemedi. Saygı duyuyoruz. TARAFTAR
olsam, Trabzon'dan da 4 yemişken, transfer yapılmamasını ağır bir şekilde eleştiririm. Eleştirinin büyük kısmını da başkana saklarım. Samimiyetle söylüyorum kabahat bende. 55 MİLYON EURO GELİYOR HOCAMIZ
çok yoruldu. Bugün (dün) de doğum günü. İki üç gün dinlenmesini istiyoruz. Fatih Hocamız, her şart altında savaşacağımızı bize iletti. Ondan gelen hiç bir talebi geri çevirmeyiz. BİR
müjde vermek istiyorum. Taraftar diyor ya, "Forvet yok, Devler Ligi'nden sıfır puanla çıkarsınız." Hep en kötü duruma göre kendimizi hazırlıyoruz. UEFA
, önceki başarı ve katılım durumlarına göre yeni bir bonus dağıtma kararı aldı ve en kötü 40 milyon olarak beklediğimiz gelir, şu anda 55 milyon Euro'ya çıktı.