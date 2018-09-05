Serdar Aziz: Ben varsam gol yok

Galatasaray'da 3 haftadır Ahmet Çalık ilk 11'de forma giyiyor, Serdar Aziz ise yedek soyunuyor. Ancak Fatih Terim'in aksine Lucescu'nun tercihi Serdar oldu. İdmanlarda Çağlar Söyüncü ile as takımda oynayan Serdar Aziz, Uluslar Ligi'nin farklı bir konsept olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Avrupa Şampiyonası için kestirme bir yol. Hazırlık maçlarından ziyade böyle bir turnuva olması daha iyi oldu. Önemsiyoruz ve ciddiye alıyoruz. Uluslar Ligi'nde başarılı sonuçlar almak istiyoruz. İnşallah Rusya ve İsveç maçlarında benimle birlikte gol yemeyiz. Kulüp takımında oynamadan buraya gelmek ister istemez performansınızı etkiler ama bunu en aza indirgemek için idmanlarda ekstra çalışacağım. Genç bir takımız. Birçok arkadaşımız yurt dışında oynuyor. Genç yaşta bu zorluğu tecrübe ediyorlar. Bu durum, futbolumuzu olumlu etkileyecektir." Öte yandan Gökhan Gönül sonrası sakatlığı süren Abdülkadir Ömür de kadrodan çıkarıldı.

BUGÜN NELER OLDU