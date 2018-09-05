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: Ben varsam gol yok

Galatasaray'ın milli oyuncusu , ile Rusya ve İsveç maçı öncesi hazırlıklara başladı. SABAH'a özel açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki oyuncu, "Birçok genç arkadaşımız yurt dışında oynuyor." ve şöyle devam etti, "Bu yaşta zorluğu tecrübe etmeleri futbolumuza olumlu yansıyacaktır. İnşallah Rusya ve İsveç karşılaşmalarında benimle birlikte gol yemeyiz."

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018
Serdar Aziz: Ben varsam gol yok

Galatasaray'da 3 haftadır ilk 11'de forma giyiyor, ise yedek soyunuyor. Ancak Fatih Terim'in aksine Lucescu'nun tercihi Serdar oldu. İdmanlarda Çağlar Söyüncü ile as takımda oynayan Serdar Aziz, Uluslar Ligi'nin farklı bir konsept olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Avrupa Şampiyonası için kestirme bir yol. Hazırlık maçlarından ziyade böyle bir turnuva olması daha iyi oldu. Önemsiyoruz ve ciddiye alıyoruz. Uluslar Ligi'nde başarılı sonuçlar almak istiyoruz. İnşallah Rusya ve İsveç maçlarında benimle birlikte gol yemeyiz. Kulüp takımında oynamadan buraya gelmek ister istemez performansınızı etkiler ama bunu en aza indirgemek için idmanlarda ekstra çalışacağım. Genç bir takımız. Birçok arkadaşımız yurt dışında oynuyor. Genç yaşta bu zorluğu tecrübe ediyorlar. Bu durum, futbolumuzu olumlu etkileyecektir." Öte yandan Gökhan Gönül sonrası sakatlığı süren Abdülkadir Ömür de kadrodan çıkarıldı.

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Serdar Aziz: Ben varsam gol yok
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