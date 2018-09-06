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’in kefili

Galatasaray yönetimi, zam isteyen ’in maaşını 'in onayıyla 550 bin Euro artırarak 1.9 milyon Euro’ya çıkardı.

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Garry Rodrigues’in kefili Fatih Terim

Zam isteyen Gomis'i satan Galatasaray yönetimi, yazın aynı talepte bulunan 'in sözleşmesinde ise iyileştirme yaptı. Takım içindeki dengelere çok önem veren teknik direktör Fatih Terim'in, 11'e ilk yazdığı ancak ücret sıralamasında 16'ncı olan Rodrigues'e yapılan 550 bin Euro artırmaya onay verdiği öğrenildi. Kendisi gibi Hollanda'da yetişen Donk'la çok iyi anlaşan Garry'nin yeni ücreti Donk gibi 1.9 milyon Euro olacak. İngiltere'den Newcastle ve Rusya'dan 'nın ilgilendiği Garry Rodrigues, Galatasaray'da kalmak istediği için tekliflere olumlu geri dönüş yapmamıştı.

TÜRKİYE'NİN ZİYECH'İYİM

SÖZLEŞMESINE 550 bin Euro zam yapılan Rodrigues, Hollanda basınına konuştu. 27 yaşındaki futbolcu, "Bir süredir görüşmelerde bulunuyorduk. Geçen hafta kulüp güzel bir öneriyle geldi. 2021'e kadar sözleşmem devam ediyor. Beni ödüllendirmek istediler. Bir bakıma ben Türkiye'nin Hakim Ziyech'iyim (Hollanda'da yılın oyuncusu seçilen Ajax'ın yıldızı). Gitmek istediğim bir kulüp olmadı. Galatasaray'da mutluyum. Burada insanlar beni seviyor" dedi.

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Garry Rodrigues’in kefili Fatih Terim
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