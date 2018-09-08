Beşiktaş'ta 16 Eylül'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi SABAH'ın sorularını yanıtlayan Emre Kocadağ, Başkan Fikret Orman'ın kongre kararını doğru bulduğunu söyledi. Siyah-beyazlı kulüpte 'feda' döneminde göreve başladığını ve 2 dönem hizmet ettiğini belirten Kocadağ, sözlerini şöyle sürdürdü: Tribünden gelen bir Beşiktaşlı olarak hiçbir zaman ön plana çıkma kaygısı gütmedim. Sadece ben değil, yönetimde bu şekilde çalışan başka yöneticiler de var. Sayın Orman, 'Yönetimde sinerji kaybı var. Enerjimizi boşa harcıyoruz' diyerek böyle bir yol izledi. Başkanın düşüncelerine katılıyorum.

BİR YIL ÖNCE AFFIMI İSTEMİŞTİM

"İki şampiyonluk yaşadığımız, stadı yaptığımız dönemde yönetimdeki birliği ve takım ruhunu son 1.5 yılda kaybettik. Acılarda ve sıkıntılarda iyi kenetlendik. Yoklukta tek vücut olduk. Ama başarıda savrulduk, aynı takım ruhunu sergileyemedik. Sayın başkana, 1 yıl önce 'Bu şartlarda verimli olamam' deyip, affımı istemiştim. Kongre kararına destek vermekle birlikte yeni yönetimde yer almayacağım. Beşiktaş'a hizmet için yönetici olmaya gerek yok. Bundan önce olduğu gibi sonra da başkanın yanındayım. Buralara büyük zorlukları aşarak geldi. Enseyi karartmamak lazım. Umarım Fikret Orman, camiayı kucaklayacak, birlik ve beraberliği sağlayacak bir yönetim kurulu oluşturur."

ÇEBİ'NİN YOKLUĞU KAYIPTIR

"İkinci başkanımız Ahmet Nur Çebi ve ben üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeye çalıştık. Sadece biz değil, bütün yöneticiler katkı sağladı. Bizden daha fazla katkı verenler de oldu, daha az verenler de. Ancak hep iyi niyetliydik. Sayın Çebi de kulübe maddi-manevi zamanını veren değerli bir yöneticidir. Görev almazsa bu bir kayıptır. Çünkü Ahmet Ağabey, denge unsuruydu."

GÜNEŞ, BEŞİKTAŞ İÇİN BİR ŞANS

"Şenol Güneş Türkiye'nin yetiştirdiği özel teknik adamlardan bir tanesi, çok değerli. O Beşiktaş için bir şans. Takımı iki sene şampiyon yapmış, Avrupa'da başarıya taşımış bir hocanın eleştirilmesini ve tartışılmasını doğru bulmuyorum. Yeni şampiyonluklar isteniyorsa takım ruhunun yeniden oluşturulacağı yönetime destek vermek gerekiyor. Çünkü kazanılan ve kaybedilen şampiyonlukları Beşiktaş camiası kazanmış ve kaybetmiştir."