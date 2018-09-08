Pes dedirten şikayet

Sakatlığı nedeniyle idmanlara çıkmayan, uzun süredir de forma giymeyen Burak Yılmaz, alacakları için soluğu TFF'de aldı. Transferin son gününde Beşiktaş'ın kapısından dönen bordo- mavili futbolcunun, 860 bin Euro'luk alacağından dolayı Trabzonspor'u Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet ettiği ortaya çıktı. Uzun süren sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 27 dakika sahada kalan Burak 31 Ağustos'ta transfer sezonunun kapanmasından sadece iki gün sonra TFF'ye gitti ve alacaklarını istedi. Burak'ın bu anlam verilmeyen hareketi camiada büyük infiale neden oldu. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Transfer 31 Ağustos cuma akşamı bitti. Burak takip eden pazartesi günü TFF'ye başvurmuş" diyerek oyuncusunu eleştirdi.

TEPKİ YAĞDI

Burak'ın TFF'ye başvurması taraftarı da kızdırdı. Sosyal medyada binlerce taraftar "Zaten oynamıyor. Trabzon'da kimin parası kalmış ki" diyerek oyuncuya tepki gösterdi.

Trabzonspor'dan yılda garanti 3.55 milyon Euro alan Burak Yılmaz, 3 yıllık anlaşmanın sonunda toplam 10 milyon 650 bin Euro'yu (Bonuslar hariç) cebine koyacak. Bordo-mavili takım Burak'ın transferi için Çin kulübü Beijing Guoan'a 3.5 milyon Euro da bonservis ödemişti

1 SORU 1 CEVAP - İSKENDER GÜNEN



Burak Yılmaz'ın kulübü alacakları için TFF'ye şikâyet etmesini nasıl yorumluyorsunuz?

Burak Yılmaz'a sormak lazım. 'Sen nerede Burak Yılmaz oldun? Yanıt: Ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne de Beşiktaş. Seni bu camia aldı futbol kariyerinin en iyi noktasına getirdi. Bu camia sayesinde büyük paralar kazandın. Uzun zamandır futbolundan çok sakatlıkların ve transfer haberlerinle gündemdesin. İyi bir golcüsün hakkını yemeyelim. Ama sürekli zigzaglar çiziyorsun. Geçen hafta 'Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedim ve Trabzon'da kalıyorum' diyorsun. Aradan 2 gün geçiyor, Trabzonspor'u bu kadar büyük sıkıntıları olmasına rağmen ki sen bunları da biliyorsun Futbol Federasyonu'na şikâyet ediyorsun, yakışıyor mu sana? Sen bu takımın kaptanı değil misin? Bu hatayı önceden de yaptın bu camia seni yine sevdi yine sahiplendi. Kimin parası kalmış ki Trabzonspor'da. Yıllık ücretin 4.5 milyon Euro'ya yakın ne yapmak istiyorsun. Eğer Beşiktaş'a gitmek istediysen bunu açık açık söyleseydin. Trabzon'da işler rayına oturmaya başlamış, iyi sonuçlar alınmış senin takıma destek olman gerekirken, kulübü şikâyet ettin. Yakışmadı Burak!